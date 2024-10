Gustavo Valdés se lanzó como presidente de la UCR de Corrientes con masivo apoyo

Sábado, 5 de octubre de 2024

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este sábado un multitudinario acto partidario en el que se lanzó como presidente del Comité Central de la UCR de Corrientes.



El gobernador Gustavo Valdés encabezó este sábado un multitudinario acto partidario en el que se lanzó como presidente del Comité Central de la UCR de Corrientes, “para que sea moderno y vigoroso” y así “construir un nuevo espacio, pensando en las necesidades de la sociedad” ante “los nuevos tiempos”. Y sentó las bases para ello al llamar a liderar la representación de trabajadores, mujeres, juventud y educación pública. El encuentro tuvo lugar en un amplio salón de eventos de la ciudad Capital y además de una masiva militancia, asistieron los máximos dirigentes del radicalismo provincial.



El acto dio inicio a media mañana en avenida Maipú 3841 con el auditorio colmado y un nutrido escenario con más de 60 dirigentes radicales, entre legisladores, jefes comunales y funcionarios, como el intendente capitalino Eduardo Tassano; el presidente de la Convención Provincial de la UCR, Henry Fick y el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza.



Primeramente se leyó en la ocasión un documento titulado: “El momento es ahora: radicales de Corrientes en apoyo a Gustavo Valdés”, en el que manifiestan la necesidad de “un fuerte impulso modernizador” de cara a las elecciones internas del próximo 27 de octubre. Y explicita: “Quiénes vinimos a participar de este acto apoyamos fervientemente a Gustavo Valdés como próximo presidente del Comité Central por cuánto ha demostrado cabalmente su capacidad de gestión, su mirada progresista y su compromiso militante”.



Luego tomó la palabra Fick, agradeciendo a la militancia que “hizo muchos kilómetros para estar en este encuentro”. Y aclaró que “por mandato de la Convención, desde el 29 de abril nos hicimos cargo del proceso electoral interno de nuestro partido”, asegurando que “en este tiempo hicimos muchos encuentros con los distintos sectores de la UCR y tuvimos una afiliación masiva e histórica con más de 25 mil fichas, el 60 por ciento mujeres y 40 por ciento jóvenes”.



El senador provincial y máximo responsable de la UCR provincial actualmente, advirtió luego que “hay correligionarios detrás de una computadora que llevan desconcierto y quiero dar la certeza de que el sábado vamos a estar recibiendo las listas y avales para que Gustavo Valdés sea presidente”.



Seguidamente, fue el turno del Gobernador, siendo ambos los dos únicos oradores del acto. “Agradezco a todos por acompañar todos estos años de militancia, trayectoria y lucha, trabajando por la UCR”, comenzó diciendo Valdés. Y prosiguió: “Muchos seguimos y muchos otros se están sumando. Hoy después de mucho tiempo, los radicales tenemos que comenzar a pensar en los nuevos tiempos. En el 83 luchábamos para que no vuelvan las dictaduras militares y hoy tenemos que repensar los problemas, porque son otros. Y los comités tienen que ser esos lugares para pensar, viendo que es lo que está pidiendo la sociedad”.



“Todos los que estamos acá queremos que la UCR siga gobernando la provincia de Corrientes. Para eso necesitamos un partido político, no podemos seguir escondidos en un cajón de escritorio, necesitamos salir, que la UCR se ponga en marcha, que haga su esfuerzo militante, porque empiezan tiempos nuevos”, advirtió luego.



En este contexto, consideró que “nuestro partido venía languideciendo, tal es así que no tuvimos una sola reunión de Comité Central y nosotros necesitamos una UCR que luche, somos el partido que sacó a la Argentina de los años de plomo, donde se mataba a la gente por pensar diferente” y “nosotros tenemos que impulsar a la sociedad para los nuevos tiempos”.



“Estamos a poco de presentar listas y en el UCR va a haber internas”, reclamó Valdés, recalcando que “tiene que haber elecciones para debatir liderazgos”. Y sostuvo que “es tiempo de que estemos orgullosos de nuestro pasado y también somos responsables de construir el futuro a partir de un partido fuerte”.



“Hoy convocamos a cada uno de los representantes de la UCR de la provincia porque estamos definiendo el rumbo del futuro de la sociedad”, agregó, pidiendo que “volvamos al ejercicio interno de nuestro partido con ideas nuevas para transformar la provincia”. Y a la militancia les dijo que “es fundamental que los avales estén debidamente presentados por cada lista para que tengamos un partido fuerte”.



“Quiero agradecer el esfuerzo militante de las mujeres que trabajaron codo a codo, a la juventud, a la Franja Morada”, prosiguió, afirmando que “nos duele cuando vemos correligionarios que no quieren votar. Ya teníamos que haber votado antes de marzo, se vencieron los plazos y esperamos más de lo tolerable las trapisondas, pero no podemos tolerar que algunos correligionarios estén dándose poquitos debajo de la mesa con el kirchnerismo”.



Sostuvo así que “nosotros tenemos que mirar hacia adelante, darle paso a los jóvenes, a los nuevos tiempos para que la UCR siga transformando la provincia de Corrientes, darle lugar a los militantes que todavía no tuvieron cargos. Hay muchos aspirantes que pelearon por años y hay que darles oportunidad”.



“Yo nunca fui miembro del Comité Central de la UCR, pero ahora les quiero pedir que me den el acompañamiento, porque quiero ser el presidente para conducir los destinos de nuestro partido para que sea moderno y vigoroso con las puertas abiertas para dar soluciones a los correligionarios”, manifestó. “Y que en cada ciudad de la provincia haya un comité con esa fuerza, porque es el tiempo de construir un nuevo espacio y para eso necesitamos un partido fuerte”, agregó.



Luego planteó: “Tenemos que proponer ideas de cambio, representar a los trabajadores, a los jóvenes, y para eso tenemos que impulsar a la OTR (organización de Trabajadores Radicales) y la JR (Juventud Radical). Pero también tenemos que sentirnos orgullosos de la Franja Morada, el brazo universitario del radicalismo, una fuerza que lucha por la Universidad Pública y Gratuita para garantizar la igualdad de oportunidad, esa es la UCR, las luchas continúan, porque hay que evitar que las universidades se cierren, porque sinó podrán estudiar sólo los ricos y esa Argentina yo no quiero, sino un país donde todos tengan oportunidades, porque la educación pública marcó la movilidad social ascendente y cada vez que vemos una remera morada, vemos la lucha por un país más igualitario. Vamos a acompañar la lucha de los universitarios siempre”.



“La política está cambiando, porque hay mucha participación de las mujeres, son el motor de la UCR, por eso desde el radicalismo impulsamos la paridad de género en la legislatura. Y también vamos a tener paridad en los cargos de la UCR”, aseguró.



Y volvió a recalcar: “Somos el partido de Gobierno y tenemos la responsabilidad de tener las mejores listas, correctamente confirmadas. Acá estamos viviendo y coleando para dar la pelea, porque tenemos autoridad moral”.



Luego, Valdés sostuvo que “ese pedido de juicio político sin fundamento estuvo azuzado por caranchos y oportunistas, aliados nuestros que llegaron a su banca con nuestro esfuerzo, a esos le decimos que vamos a construir un nuevo espacio sin oportunistas”.



“Nosotros estamos para construir futuro pensando en las necesidades de la sociedad y después de resolver nuestra interna, vamos a hablar con los partidos que coincidan con nuestra visión de provincia, no vamos a construir con quienes quieren injuriar”, advirtió.



Y finalmente, el Gobernador sostuvo que “después del 27 (próximo) tenemos que construir un nuevo espacio político para que la UCR siga gobernando. Solamente juntos podemos construir una provincia diferente, pensando el futuro, por eso les pido correligionarios que trabajen con responsabilidad pensando en la UCR”.



Documento de apoyo a Gustavo Valdés



“La Unión Cívica Radical de Corrientes enfrenta un enorme desafío, se halla pronta a definir las candidaturas para ocupar los espacios de su conducción partidaria con el cierre de lista del próximo 12 de octubre y la elección del 27 de octubre.



Su nivel de responsabilidad como nave insignia de la alianza gobernante es muy importante y ello no debe escapar a ningún afiliado o dirigente con total independencia de los cargos o responsabilidades que ocupan actualmente o hayan ocupado en el pasado más reciente.



Como siempre en nuestro país, se gobierna bajo un contexto de enorme inestabilidad económica social y política, qué nos obliga más que nunca a actuar con dedicación, organización, diálogo,y patriotismo.



Nuestro partido necesita de un fuerte impulso modernizador que nos vincule creativamente con los enormes esfuerzos que realizan en el territorio nuestros militantes, nuestros intendentes, nuestros concejales, nuestros funcionarios y nuestros legisladores, quienes deben contar con un partido moderno que pueda articular todas sus iniciativas para mejorar día a día la calidad de su gestión en las múltiples dimensiones que esto abarca.



Un partido moderno implica estar abierto a la innovación en el más amplio de los sentidos, a mejorar la capacidad de escucha y a saber interpretar los cambios sociales, dando mayores espacios a las mujeres y muy especialmente a los jóvenes.



Quiénes vinimos a participar de este acto apoyamos fervientemente a Gustavo Valdés como próximo presidente del Comité Central por cuánto ha demostrado cabalmente su capacidad de gestión, su mirada progresista y su compromiso militante.



Quiénes eligen quedarse en el pasado o aferrarse a los cargos partidarios como si fueran propios, o hacen trapisondas en la justicia para entrampar al partido en una situación de acefalía, quedarán señalados en la historia como tristes conspiradores de su propia trayectoria y como una cabal muestra de quienes, pudiendo elegir el prestigio y la generosidad cómo lo hiciera Raúl Alfonsin luego de ser Presidente de la Nación, optan por el rencor y el resentimiento.



Este proceso político de renovación partidaria tendrá como puntapié inicial la presidencia de Gustavo Valdés y el inicio de una nueva etapa para consolidar los logros del presente de la Unión Cívica Radical y garantizar un futuro qué implique continuar liderando una enorme alianza política y social, varias veces legitimada por una amplísima mayoría electoral, y que está destinada a seguir generando progreso y nuevas oportunidades para todos los correntinos.



El momento es ahora y el desafío es el mismo de siempre: servir al prójimo, educar al soberano, cuidar la democracia y estar atentos a una sociedad en constante evolución. ¡Vamos Corrientes! que un futuro venturoso nos espera.”