El Gobernador entregó 265 notebooks del programa Incluir Futuro

Sábado, 5 de octubre de 2024



El gobernador Gustavo Valdés encabezó este viernes el acto de entrega de 265 notebooks del programa Incluir Futuro para alumnos secundarios de la zona. Destacó las bondades de la iniciativa y además remarcó que Corrientes es la única provincia.



El acto tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Secundario “Esteban Echeverría” de Sauce, donde 170 estudiantes del primer y segundo año de la mencionada institución recibieron su computadora. También se entregó 19 equipos a alumnos de la Extensión Escuela N°661 y 19 a la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) “Arandu Roga”, ambas de paraje Cañaditas; 31 para estudiantes de la Extensión Escuela 652 de paraje La Estrella; y 26 notebooks a alumnos de la Escuela Agrotécnica de paraje El Poñi.



Corrientes es "la única provincia que desarrolló todo su contenido digital"



Al iniciar su discurso, Valdés remarcó “lo avanzado que está el programa Incluir Futuro”, el cual “lo diseñamos en un momento de mucha necesidad”, recordó, haciendo referencia al “18 de marzo de 2020, cuando tuvimos que parar y decirle a toda la comunidad correntina que tenían que ir a sus casas, fundamentalmente porque comenzábamos una pandemia de escala mundial y nos enfrentábamos a algo absolutamente desconocido”. Señaló que uno de los problemas a los que se enfrentaron, es que “no podíamos enseñar y cumplir con una de las labores más importantes que tiene el Estado que es educar, porque no existía plataforma educativa, ni ninguna posibilidad de que podamos dar clases cuando el alumno y el profesor está en la casa, generando que ese vínculo se rompa”.



Ante esa cuestión, “comenzamos a diseñar plataformas educativas como Corrientes Play, EducaPlay, tímidamente, pero a la vez nos encontrábamos con un grave problema: muchas de las escuelas no tenían conectividad, y además no teníamos qué y cómo enseñar”, contó el Gobernador. Entonces “hubo que arrancar de cero”, dijo, siendo actualmente “la única provincia que logró desarrollar todo su contenido digital de primero a sexto año con alumnos y profesores correntinos, contenido que hoy está disponible para que todos tengamos acceso” destacó.



El primer Mandatario aseguró que, si bien esta es una entrega más de notebooks, “en Sauce todos los alumnos de la secundaria van a tener computadoras y van a poder tener un nivel educativo como se merecen”. Agregó así que “esto es incluir y modernizar la educación pública en la provincia de Corrientes”.



Dirigiéndose a los estudiantes, Valdés les explicó que “al tener una computadora cuentan con un instrumento que tal vez antes no lo tenían, al cual no solo van a poder acceder a internet, sino que van acceder más allá de los contenidos, a la Inteligencia Artificial, que es algo que hasta hace un año o hasta incluso antes de pandemia no teníamos”. Incluso “hoy pueden con una computadora acceder al mercado laboral, estando en condiciones de igualdad con cualquiera, o sea que aprovechen, estudien, miren, aprendan, exploren, lleven la notebook a su casa, jueguen, úsenla con responsabilidad y estoy seguro que juntos vamos a descubrir el mundo que hay acá adentro, pero en definitiva la conciencia de ser iguales y la conciencia del conocimiento” cerró.



Por su parte, la ministra de Educación de la Provincia, Práxedes López, manifestó su alegría por estar en Sauce con el programa Incluir Futuro y aseguró que esto “fue iniciativa del Gobernador, que nos encomendó al Ministerio de Educación de que cada alumno que ingresara a la escuela secundaria tenga su computadora”. Informó así al respecto, que “lo estamos logrando con mucho esfuerzo, trabajo”, agregando que Valdés “fue mucho más allá, ya que también nos pidió que elaboremos los contenidos curriculares del todo el nivel secundario para que estén disponibles digitalmente para todos”.



El intendente de Sauce, Carlos Romano, recordó a su turno que “hace pocos días nos reuníamos en esta casa de estudios para conmemorar el Día del Profesor, y en ese marco se ponía en valor y hablábamos de la importancia de la educación, en todos los sentidos, en todos los ámbitos, aspectos, y qué mejor hacerlo a través ahora de esta herramienta que nos brinda el Gobierno de la Provincia, que les brinda a ustedes a través de poder tener con Incluir Futuro, el programa y la computadora”. Pidió a los estudiantes tener “esta herramienta con un poco de compromiso, ser conscientes que tenemos un instrumento tecnológico en nuestras manos, con la visión de que es necesario y saberla aprovechar”.



Acompañaron al gobernador Valdés en el acto, la ministra de Educación, Práxedes López; el director de Educación Secundaria, Sergio Gutiérrez; y el rector del Colegio Secundario “Esteba Echeverría”, Gustavo Bermúdez, entre otros.



Paraje La Estrella: Inauguración de playón deportivo cubierto de la Escuela 652



Luego de la entrega de viviendas en la localidad de Sauce, el gobernador Gustavo Valdés junto a su Comitiva se trasladó hasta la zona rural, exactamente a paraje La Estrella, donde inauguró el playón deportivo cubierto de la Escuela N°652 “General José Francisco de San Martín”. “Esto es para disfrutar acá en el campo”, dijo el Mandatario provincial brevemente, destacando los beneficios de contar con un lugar así en la sombra para practicar deporte y cerrando con unas felicitaciones para toda la comunidad.



En la oportunidad también se hizo entrega de equipamiento escolar y deportivo.