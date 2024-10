Valdés entregó 10 viviendas Oñondivé en Sauce y anunció 20 más Sábado, 5 de octubre de 2024

Una nueva entrega de viviendas Oñondivé tuvo lugar este viernes en Sauce presidida por el gobernador Gustavo Valdés. A las diez entregadas se le sumarán en un futuro otras veinte, producto de un convenio firmado entre el mandatario y el Intendente.

Por otra parte, se inauguró un Salón de Usos Múltiples en el barrio San Cayetano, oportunidad en la que también se entregaron escrituras de regularización dominial a vecinos.



Cerca de las 15 horas de este viernes, el gobernador Valdés se hizo presente en su segundo acto del día en Sauce para inaugurar las flamantes viviendas del programa provincial denominado Oñondivé en el barrio Islas Malvinas de esa localidad.



Al abrir su discurso, el gobernador Gustavo Valdés remarcó que “muchas veces creemos que tenemos dificultades y de hecho las tenemos, el anterior Gobierno nos decía que no había viviendas para los correntinos, este Gobierno dice que no hay obra pública que es más difícil” y prosiguió diciendo que “muchas de las viviendas que hizo el anterior Gobierno que eran pocas, ahora dijeron que no las iban a hacer más, entonces nosotros les dijimos desde el Gobierno provincial, si no van a hacer la vivienda para la gente, que nos pasen a nosotros, nosotros con nuestros recursos vamos a terminar”.



En ese sentido, argumentó que “con el compromiso del Fondo Nacional de la Vivienda que asumió el anterior Gobierno y que no lo hicieron, nosotros dijimos que no nos podemos quedar de brazos cruzados, nosotros tenemos que agarrar juntos y decir bueno, qué hacemos ante esta situación, esta situación lo que implica, es que nosotros digamos, bueno, tenemos las plata para hacer casas, para comprar materiales, sí las tenemos, tenemos dirección técnica, sí la tenemos, con el Invico, bueno vamos a hacer casas” y agregó que “vamos a hablar con los intendentes, vamos a lograr que nos donen los terrenos o compremos los terrenos y vamos a poner la mano de obra, pone la mano de obra la intendencia y nosotros salimos a trabajar esto, terreno, dirección de obras, modelo, la experiencia del Invico y después queda arremangarse” Con respecto a esto último, el gobernador Valdés indicó que “entonces, vos lo que decís es, necesitamos 320 viviendas en la localidad, y bueno 320 viviendas tenemos que hacer de a 20 viviendas, si hacemos rápido intendente, tenemos 20 viviendas más pero hay que hacer rápido, y para eso la única forma es, que nosotros tengamos la devolución por parte de ustedes de algo de recursos para que nosotros podamos darle a las familias que necesitan un vivienda lo que están sintiendo el día de hoy, y nosotros darle velocidad ser buenos funcionarios y trabajar”.



El intendente de Sauce, Carlos Romano al manifestar sus impresiones por la inauguración de las viviendas dijo que “por nuestra parte es un honor, es un compromiso poder haber cumplido con esta solución habitacional para sus familias, muchas gracias señor gobernador, también por la firma del convenio, muchas gracias por esto, por poder trabajar en conjunto con la provincia, con el INVICO, al equipo municipal que trabajó en la puesta en escena y en la mano de obra” y por último, agregó que “gracias señor gobernador, por el nuevo convenio, el nuevo compromiso de 20 soluciones habitacionales, como decía también la profesora, para 20 familias que tienen ese sueño y con las cuales vamos a estar trabajando en los próximos meses, es muy importante para nosotros, para nuestra localidad, para nuestra ciudad poder ir dando este tipo de soluciones, en este caso en conjunto con el gobierno de la provincia, es muy valioso” concluyó.



Al tomar la palabra, el interventor de INVICO, Lizardo González se dirigió a los presentes y les expresó que “estoy muy contento de estar aquí para la inauguración de 10 viviendas de las que 9 están ubicadas acá y la restante en un terreno municipal” y añadió que “destacar el compromiso del Gobierno de la provincia, de apostar con los municipios, con el Instituto de Viviendas, con el Ministerio de Desarrollo Social, ese trabajo mancomunado que venimos haciendo y parte de la familia también y podemos llegar a tener estos resultados que son viviendas para los correntinos”.



Convenio con el Municipio



Seguidamente, se firmó el convenio entre el Gobierno de Corrientes, el INVICO y el Municipio de Sauce, para la construcción de 20 viviendas por un monto de 474 millones de pesos, en representación del Gobierno firmó el gobernador Gustavo Valdés, por el INVICO lo hizo el interventor Lizardo González y el intendente de esa localidad, Carlos Romano.







Nuevo Salón de Usos Múltiples para Sauce



El Gobierno de la provincia inauguró este viernes también en Sauce, el Salón de Usos múltiples del Barrio San Cayetano, esta obra realizada por el Gobierno de Corrientes a través del Instituto de Vivienda de Corrientes.



Al momento de su alocución, el gobernador remarcó la importancia de avanzar con la regularización dominial de terrenos en la localidad de Sauce ya que “le damos respuestas a los pequeños productores que trataron durante muchos años ensamblar sus proyectos y no podían hacerlo. Ahora estamos comenzando a construir y contar con la tranquilidad que necesitaban”.



“Estamos cumpliendo con el sueño de muchos propietarios”, insistió Valdés.



Por otro lado, el mandatario en cuanta a las obras que hacen al SUM habilitado dijo que “esto es un primer paso donde podemos compartir un espacio de complementación con la parroquia”. “Estamos sumando infraestructura y venimos trabajando mucho en Sauce”, comentó.



Cabe mencionar que el mismo fue ejecutado a través del Instituto de Vivienda de Corrientes.



Pedido a Nación



Siguiendo con un repaso por el trabajo articulado entre el gobierno provincial y municipal, el gobernador expresó que “tenemos muchas cosas pendientes” y “una de ellas es la conclusión de la RP 126”, mencionó.



Ante esta obra tan anhelada, Valdés sostuvo que “todos los días estamos trabajando para que se reanuden las obras, aunque los correntinos cumplimos con la parte que nos correspondía” y “queremos que el Gobierno nacional cumpla y ojalá que pronto se concrete para cumplir un viejo sueño”, añadió en solicitud al aporte pendiente por parte de la gestión nacional.



Para concluir, Valdés sostuvo que “desde el Gobierno provincial trabajamos para que esta zona sea un motor más para el desarrollo, y por ello, venimos articulando acciones con la municipalidad en diferentes obras urbanas y deportivas”. “El gobierno provincial está presente”, insistió para cerrar.



Claudio Anselmo



Ante la entrega de escrituras de regularización dominial a vecinos, el ministro de Producción, Claudio Anselmo comentó que “apuntamos a regularizar la situación de la posesión de las tierras que antes no podían ceder”.



“Este es un trabajo que se viene instrumentando con varias etapas”, agregó y señaló que “hoy más de 360 familias en toda la provincia recibieron esta regularización en mano”.



Carlos Romano



El intendente de Sauce, Carlos Romano agradeció al gobernador Valdés por la obra y dijo “gracias por cumplir con esta obra que es para todo este barrio, para toda esta comunidad y es importante que con estas obras que veníamos hablando recién con el Gobernador, vamos transformando de a poco el barrio y eso es importante” y luego para terminar expresó que “tener hoy este edificio, transforma, va a dar otra vida, otro tipo de actividad y otro tipo de dinámica en nuestro barrio”.



Estuvieron presentes junto al Gobernador Valdés y el intendente de Sauce, Carlos Romano, los ministros del Poder Ejecutivo provincial; legisladores nacionales y provinciales, el vicepresidente 1° del Senado, Henry Fick, el interventor del Invico, Lizardo González, secretarios y subsecretarios del Gobierno provincial, concejales, intendentes de localidades vecinas y adjudicatarios de las viviendas.



