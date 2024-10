Apertura de nueva sucursal del banco en San Cosme

Miércoles, 2 de octubre de 2024

Gustavo Valdés inauguró en la fecha una nueva sucursal del Banco de Corrientes (BanCo), tras la apertura de la sede en Puerto Iguazú. Además, presidió la apertura de un Centro del Plan provincial "Más Vida", para la prevención.



La nueva sucursal del BanCo se encuentra la intersección de las calles Mariano Moreno y Vidal, cuenta con dos cajeros automáticos, salón de espera para el público y una galería. Abarca en total 1200 metros cuadrados.



Valdés declaró que la Provincia, como dueña del 95% del paquete accionario del BanCo “no miramos si tal o cual lugar es rentable” y que busca “un instrumento financiero para todos”. En detalle, explicó que, para que un cajero automático sea rentable, necesita mínimo 15.000 transacciones mensuales. “Pero nosotros no buscamos rentabilidad, sino que cada correntino tenga los mismos servicios bancarios, no importa la localidad”.



Así, enmarcó a esta inauguración como “un acto de justicia”. “Durante mucho tiempo no pudimos ingresar los cajeros automáticos, no nos autorizaban del Banco Central”, agregó.



El mandatario destacó la modernidad de esta sucursal, anunciando que se la dotará de más recursos y personal a medida que crezca la demanda.



“Es una alegría estar inaugurando esta sucursal en San Cosme, una sucursal sabemos muy esperada por toda la población y estamos para ofrecerles desde mañana mismo todos los servicios que el banco tiene” declaró el vicepresidente del Banco de Corrientes, Ricardo Rodríguez y agregó que “esta sucursal cuenta con dos cajeros automáticos, uno de ellos inteligente por lo cual acepta depósitos en efectivo y depósitos de cheques y podrán hacer todos los trámites que se hacen en una sucursal, como pedir créditos, chequeras, y todos los servicios que el banco ofrece en toda la provincia” concluyó.



Centro Más Vida



Un rato antes, el mandatario realizó el corte de cintas del centro del Plan Más Vida, cuyo objetivo es la asistencia y prevención de consumos problemáticos y está ubicado al lado de la Terminal de Ómnibus. El ministro de Coordinación, Miguel Olivieri informó que este es el decimonoveno centro. Además, próximamente estarán listos los de Perugorría y Sauce, que sumados a otros centros privados que reciben apoyo provincial, contabilizarán 25 en toda la provincia.



“En este centro encontrarán profesionales que van a trabajar con psicólogos, asistentes sociales, talleristas para promocionar el deporte, la música, la cultura y queremos que sea un espacio recreativo y deportivo por sobre todas las cosas”, detalló la coordinadora del plan, Silvana Vischi.



“Mucho tiempo vimos al consumo como un delito, sin resolver absolutamente nada. De una adicción se sale no con castigo sino con trabajo y fe”, comenzó diciendo el gobernador, agregando que este tipo de centros busca no solo ayudar a quien tiene el problema, también a sus familias.



“En cada localidad debe haber un centro donde acudir, recibir ayuda profesional y haya un Estado presente”, continuó, agradeciendo al equipo de Más Vida y la colaboración de los municipios y la Iglesia.



Por otra parte, alertó a las familias sobre una problemática creciente: la ludopatía infantil, flagelo que se propaga con la irrupción de casas de apuestas online. “Los padres deben estar atentos a esto y tomarlo muy en serio”.



La intendenta de San Cosme, Giovanna Maciel manifestó su agradecimiento al gobernador y a cada uno de los ministerios que apoyarán al Centro y explicó que “no es solamente para los que tienen problemas de consumo de sustancias, este va a ser un Centro de contención, para que la gente encuentre el apoyo que muchas veces no se encuentran en los hogares, por eso vamos a trabajar desde las instituciones y también desde las iglesias”.



Inauguración de cordón cuneta, ripio e iluminación



Sobre el final de su visita a la localidad, el gobernador inauguró 27 cuadras de cordón cuneta, más 900 metros de ripio y 4200 de iluminación LED en el casco urbano. “Hay mucho esfuerzo puesto acá, cada cuadra demanda una inversión aproximada de 20 millones de pesos”, explicó, agregando que “esto posibilita en un futuro colocar asfalto”.



San Cosme fue una de las primeras localidades donde trabajó Vialidad Urbana, comentó. Dirigiéndose a la intendenta, anunció que se seguirá trabajando allí y que para el año próximo se proyectan más obras viales.



“Si nosotros no hacemos obras pensando en el desarrollo, nunca vamos a lograr que San Cosme sea la gran ciudad que soñamos y deseamos”, cerró.