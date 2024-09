Argentina venció a Kazajistán y disputará las semifinales

Lunes, 30 de septiembre de 2024



El seleccionado nacional jugará ante Francia, que eliminó a Paraguay. El conjunto argentino buscará su tercera final del mundo consecutiva



La Selección Argentina de Futsal le ganó 6 a 1 ante Kazajistán y jugará las semifinales del Mundial 2024. El partido se jugó hoy, lunes 30, en Humo Arena de Taskent, Uzbekistán.



Primera mitad

La primera jugada de peligro la tuvo el elenco de Asia Central, de la mano de Akzhol Daribay, quien falló frente al arquero argentino, Nicolás Sarmiento. En respuesta, Alan Brandi realizó una rápida transición de un lado a otro, pero falló en el mano a mano. Pocos minutos después, Kevin Arrieta probó con una volea de zurda, que Luciano Gauna no pudo interceptar en el segundo palo.



A pesar de lo demostrado en los últimos cuatro partidos, el DT de Kazajistán no empleó a su arquero en las jugadas de posesión. En consecuencia, "Higuita" Vieira Leite debió esperar en su arco.



Al minuto 11, el guardameta argentino respondió con firmeza ante el disparo de media distancia de uno de los brasileños naturalizados en el equipo kazajo. Solo por su figura, el encuentro continuó igualado sin goles. Poco tiempo después, Sarmiento hizo una doble atajada: primero ante Daribay y luego frente a Arnold Knaub.



Cuando restaba cinco minutos para el final del primer tiempo, Knaub, goleador kazajo, detuvo a Lucas Bolo en pleno contragolpe y fue amonestado por el árbitro del encuentro, Ondrej Cerny. El técnico del seleccionado sudamericano, Matías Lucuix, pidió un tiempo muerto para remarcar la importancia de minimizar las pérdidas de pelota. Un minuto después, Douglas Junior (futbolista de origen brasileño) casi convierte para el elenco kazajo tras un rebote.



Sobre el final del primer tiempo, Dauren Tursagulov arremetió contra el tobillo de Pablo Taborda, por lo que recibió la tarjeta amarilla. Fue el segundo amonestado para el conjunto asiático. De esta forma, Kazajistán llegó a la quinta falta y se incrementaron las chances de un doble penal sin barrera en favor de Argentina, en caso de un tiro libre directo.



Sarmiento se adueñó de los últimos tres disparos de los asiáticos. Un remate fortísimo de "Higuita" Leite, quien decidió adelantarse, se estrelló contra el palo derecho del arquero de Anderlecht.





Segundo tiempo

A pocos minutos de iniciada la segunda mitad, Taborda enganchó ante la marca de los jugadores kazajos, remató al arco y, tras un desvío en el pecho de Matías Rosa, Argentina llegó al 1 a 0 a favor del conjunto nacional.



El segundo gol llegó después de un toque atrás del número 10 del elenco asiático el cual rebotó en el palo de "Higuita". El rebote fue aprovechado por Ángel Claudino, quien amplió la ventaja argentina.



Kazajistán, sin reacción, cometió un penal por intermedio de Knaub. Arrieta no perdonó y convirtió el tercer gol para el seleccionado sudamericano.



Sobre el final, Kazajistán apostó por el arquero jugador, aunque no duró demasiado luego del gol de Sebastián Corso desde mitad de cancha y con arco vacío.



Después de varios intentos, Tursagulov -de media vuelta- marcó el tanto del descuento para los asiáticos.



Lucas Bolo marcó el quinto, después del error de "Higuita" Leite, y Arrieta -de penal- decretó el sexto.





Cómo llegaban

El seleccionado llegaba con confianza tras ganar 2 a 0 a Croacia, posicionándose como uno de los favoritos de la Copa del Mundo. Su oponente de hoy fue un equipo revelación del torneo, ya que venía de eliminar a Portugal, el vigente campeón. Además, Argentina disputó la final en los últimos dos mundiales: campeón en Colombia 2016 (5 a 4 a Rusia) y subcampeón en Lituania 2021 (1 a 2 ante Portugal).