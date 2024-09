Valdés entregó equipamientos a Vialidad Provincial

Lunes, 30 de septiembre de 2024

En un acto desarrollado en Costanera Sur, el gobernador Gustavo Valdés encabezó este lunes la entrega de maquinaria destinado para la Dirección Provincial de Vialidad, consistente en cinco motoniveladoras y dos retroexcavadoras, a delegaciones



En ese marco, se entregaron cinco motoniveladoras marca Shantui, modelos SG18-3 de 180 HP de potencia y dos retroexcavadoras 4x4 Marca New Holland Modelo B95B de 100 HP de potencia, destinadas a Capital e Interior.



En detalle, se otorgó una motoniveladora para Mercedes (Zona V), una motoniveladora para Paso de los Libres (Zona VI), una motoniveladora para Capital (Zona IX) y una motoniveladora para Esquina (Zona X).



También, una motoniveladora y una retroexcavadora para Santo Tomé y la planta de elaboración concreto asfáltico de dicha localidad (Zona XI).



Asimismo, se entregó una retroexcavadora para la Dirección de Vialidad Urbana de Capital y su planta de elaboración de concreto asfáltico.



Inversión a Corrientes



“Trabajamos en pos de recobrar la fuerza de Vialidad Provincial”, comenzó diciendo el gobernador al momento de su alocución donde sostuvo que este tipo de inversiones “lleva tiempo” porque “no es fácil después de tantos años desinversión y de contar con un área desmantelada recobrar la fuerza que hoy estamos haciendo posible”.



En ese sentido, Valdés indicó que “apuntamos a seguir dándole fortaleza y salir a construir el dinamismo” mediante la entrega de los diferentes equipamientos que serán destinados a diferentes áreas del interior de Corrientes.



“Cada uno de estos equipamientos se centra en poder trabajar para el mantenimiento de caminos”, agregó y adelantó que “estas no van a ser las únicas inversiones” ya que desde el Gobierno provincial se trabaja en la construcción del edificio puesto a nuevo del organismo para que los trabajadores “estén en condiciones laborales óptimas”.



“Sigamos trabajando e invirtiendo para mejorar la provincia”, cerró.



Mejora de caminos



“Este equipamiento va a permitir tener un mejor desempeño de Vialidad Provincial en cada una de sus respectivas zonas”, comenzó expresando el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, destacando el gran esfuerzo presupuestario del Gobierno Provincial en la compra de este equipamiento. “Hace muchísimo tiempo que no se daba tanta inversión hacia el organismo”, dijo con tono firme.



En tanto, el ministro pidió a quienes van a utilizar la nueva maquinaria, que les den buen trato y correcto uso, para garantizar de esa manera el objetivo que “Corrientes tenga cada vez mejores caminos”.



Apuesta mediante equipamientos



Tras destacar la importante inversión con recursos de la Provincia en la adquisición de la maquinaria, el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Luis Cardoso, puntualizó que las mismas son para reforzar el trabajo que las filiales en las distintas zonas realizan para el mantenimiento de las rutas provinciales, en una labor que en muchos casos se hace en conjunto con los consorcios, asegurando una amplia llegada a toda la red provincial.



Asimismo, Cardoso subrayó que estos nuevos equipos van a permitir “bajar el costo de mantenimiento, evitando roturas y otros desperfectos” y destacó los que estarán destinados a las plantas de elaboración de concreto asfáltico en Santo Tomé y en Capital.



