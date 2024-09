La 34ª Fiesta Nacional del Chamamé será del 17 al 26 de enero

Lunes, 30 de septiembre de 2024

Con un clima de fervor y celebración, más de 1.600 personas formaron parte del lanzamiento de la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé en el Anfiteatro Parque Centenario en la ciudad de Buenos Aires.





De esta manera, el Gobierno de Corrientes invitó a todo un país a formar parte de la mayor celebración chamamecera del mundo, que el año que viene se desarrollará del 17 al 26 de enero.



Desde temprano se formaron filas en las inmediaciones del anfiteatro y, para las 16, el público ya había colmado los lugares disponibles en este prestigioso espacio al aire libre. Muchos correntinos que viven en Capital Federal aprovecharon la ocasión para sentirse cerca de sus orígenes, al igual que porteños y provincianos que disfrutan de todo lo que identifica a la cultura chamamecera.



Esta celebración comenzó con la proyección de un video que rindió homenaje a la gran Ofelia Leiva, recientemente fallecida. Lo que generó la primera ovación de la tarde.



Le siguió la presentación del grupo Atardeciendo Amaneceres, que con clásicos del cancionero logró rápidamente que salieran a bailar las primeras parejas. Se sumó Silvina Escalante como invitada y el cierre fue con la presentación especial del músico y actual funcionario de la cartera de Turismo, Oscar Macías.



Este festival que reunió a la Nación Chamamecera en Buenos Aires continuó con la presentación de Juan y Ernestito Montiel y el Cuarteto de Santa Ana, y no tardó de armarse una gran bailanta al costado del escenario, disfrutando a pleno de cada uno de los temas interpretados por el grupo.



El ballet de la Casa de Corrientes en Buenos Aires se sumó también a esta presentación. Sus parejas de baile demostraron su talento y amor por el chamamé a puro suela y taco.







COMPARTIR



En un impasse de la música, se llevó adelante el acto de presentación de la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé. El mismo fue encabezado por la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Beatriz Kunin, y por la ministra de Cultura de CABA, Gabriela Ricardes, quienes estuvieron acompañadas en el escenario por el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, y el agregado cultural de Paraguay, Rodolfo Serafini.



Se proyectó el Trailer Oficial de esta edición “Avío del alma”, y seguidamente la titular del Instituto de Cultura agradeció “el gesto tan generoso” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de permitir que el lanzamiento tenga lugar en un “espacio mágico” como es el anfiteatro Parque Centenario, y destacó la cantidad de personas que se acercaron a formar parte de este momento. “Estamos todos reunidos porque el chamamé es de todos”, sostuvo.



Abogó a “mantener vivo esto que tanto nos representa en el mundo, que no es sólo una música, es un sentir, un amar, un pertenecer”, y cerró haciendo la invitación a visitar Corrientes del 17 al 26 de enero del 2025, “los esperamos para compartir la Fiesta, que se vivirá no sólo en el anfiteatro Cocomarola, sino en muchos otros lugares de Corrientes”.



La ministra de Cultura de CABA, Gabriela Ricardes, también agradeció la posibilidad de “disfrutar este hermoso momento en este anfiteatro”, y consideró que este festival era una “precuela” de lo que se vivirá en enero en Corrientes, “el chamamé es mucho más que música y baile, es un sentimiento, una manera de ver la vida y disfrutarla”, reflexionó.



Estuvieron presentes la directora del Teatro Vera, Lourdes Sánchez, el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla, el director de Música de CABA, Gustavo Mozzi, y los chamameceros Aldy Balestra, Jorge Suligoy, Maria Ofelia, Paula Basalo, Ariel Palacios –músico e hijo de la Ofelia Leiva-, Fernando Onetto, sobrino de Ramona Galarza.







CIERRE DE LUJO



Después de una hora y media de música y acto de presentación, se realizó el esperado cierre musical de la mano de una de las principales figuras del chamamé, como es Antonio Tarrago Ros.



El músico demostró una vez más su virtuosismo y el público acompañó con fuertes aplausos a cada de uno de los temas7 interpretados, entre ellos, los clásicos “El toro” y “El cielo del albañil”.