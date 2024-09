Colonia Liebig fue sede del selectivo de la Región 2 de los Juegos Culturales Correntinos

Viernes, 27 de septiembre de 2024

En el salón Club Cooperativas de Colonia Liebig se llevó a cabo este martes un nuevo selectivo de los Juegos Culturales Correntinos, organizado por el Instituto de Cultura de Corrientes, en articulación con más de 35 municipios que forman parte.



Jóvenes (12 a 18 años) y adultos mayores desplegaron todo su talento, y un jurado de especialistas en cada una de las disciplinas artísticas definió quienes representarán a la Región 2 en la Gran Final prevista para el mes de octubre. En esta oportunidad, formaron parte de la competencia las delegaciones de Santo Tomé, Virasoro, Ituzaingó, Itá Ibaté y de la localidad anfitriona.



Lorena Kowacz, intendente de Colonia Liebig, fue la encargada de dar la bienvenida y destacó que era la primera vez que se realiza una instancia regional del certamen en esta localidad, y destacó la posibilidad de recibir y disfrutar del arte de la región en un mismo escenario.



El coordinador provincial de los Juegos Culturales Correntinos, Hernan Molina, agradeció a las autoridades de Colonia Liebig que se ofrecieron a ser sede regional y a cada una de las comunas participantes que llegaron liderada por sus respectivos directores de Cultura. “Esto es posible gracias a la decisión de la presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, de darle continuidad a este programa y a los más de 35 municipios que forman parte de esta edición número 19”, señaló.



A continuación se procedió a dar inicio a las presentaciones de las disciplinas escénicas: danza (pareja e individual), teatro (grupal e individual), canto solista, grupo musical y freestyle. En el ingreso del predio se expusieron los trabajos que compitieron en pintura/dibujo y fotografía, y de igual manera, el jurado evaluó los cuentos y poesías.



Un jurado integrado por profesores y artistas tuvo la difícil tarea de decidir quienes representarán a la región 2 en la final provincial. En Canto Solista y Conjunto Musical, fue el profesor Ivan Nicolás Aguirre; en Fotografía: Sergio Do Nacimento; en Poesía, la profesora Monica Analia Ortiz; en Danza, la profesora Thalia Michel Velázquez; en Freestyle, Alejo Morel Baez; en Cuento, la profesora Marcia Maidana; y en Dibujo y Pintura, Rosana Lezcano.



Seleccionados



En esta oportunidad, los seleccionados de la Región 2 fueron: en Canto Solista Sub 18, Federico Nicolás Mendoza de Santo Tomé y Luz María Cánepa Chávez de Ituzaingó; en Canto Solista Sub 15, Guadalupe Luján Muñoz Piris de Santo Tomé; y en Canto Solista Adulto Mayor, Delfin Norberto Condori.



En Conjunto Musical, el dúo integrado por Melani Beatriz Flores y Eliana Reveca Abigail Flores de Colonia Liebig.



En Danza Individual, fueron elegidas Damaris Ayelen Alvez de Colonia Liebig y Iaara Carolina Arteman de Santo Tomé. En tanto, en Danza Pareja, seleccionaron a las parejas integradas por Alexander Facundo Malisca y Naila Belén Acuña de Colonia Liebig y Francisco Martin González y Milagros Ludmila Bernal de Gobernador Virasoro (Sub 18); y la pareja de Malena Bauza Diaz y Julio Mariano de Silva de Santo Tomé (Sub 15).



En Freestyle Sub 18, los elegidos fueron Hiras Alexanders Roux de Ituzaingó y Mario Alfredo Dornelles. De igual manera, en Dibujo y Pintura, Ramón Alberto Piris de Gobernador Virasoro (Adulto Mayor); Aldana Cotti Baucero de Ituzaingó (Sub 18) y Samanta Marianela Alegre de Colonia Liebig (Sub 18).



En Fotografía, pasó al provincial: Clara Yuliana Ramírez de Santo Tomé (Sub 15). En tanto, en Poesía, lo hizo Martina Irupe Percincula de Colonia Liebig (Sub 18); y Braian Ruiz Fariña de Ita Ibate (Sub 15). Al igual que en Cuento, Gladis Ofelia Nuñez de Alvear (Adulto Mayor), y Guadalupe Beatriz Ramírez de Ita Ibate (Sub 18).