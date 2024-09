CORRIENTES CAPITAL

Para Valdés, el futuro “tiene que ser como lo están pensando hoy los jóvenes” Jueves, 26 de septiembre de 2024 El gobernador Gustavo Valdés encabezó este miércoles el acto de inauguración de la 3° edición de la Expo Joven del 2024, que se lleva adelante hasta este viernes en el predio del ex Regimiento de Infantería N°9 del Ejército Argentino, en Corrientes.

En ese contexto, el Mandatario provincial señaló que el futuro “tiene que ser como lo están pensando hoy los jóvenes”, y es por eso el motivo de dicho espacio, con el fin de potenciar el desarrollo personal, académico, profesional y comunitario de los mismos y poder vincularlos a la vez directamente con la oferta educativa superior y universitaria, las empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil.



Sobre el escenario principal, el Gobernador estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Educación, Práxedes López; Seguridad, Alfredo Vallejos; la directora de Juventud, Clara Gortari, área a cargo de la organización del evento junto a la Municipalidad de Corrientes. También asistió el vicepresidente de la Cámara de Senadores de la Provincia, Henry Fick; y el intendente de la Capital, Eduardo Tassano, entre otros.





“Siempre digo que los jóvenes tienen una visión diferente a la que tenemos los que contamos con un par de años más, acerca de cómo tiene que ser el futuro, y tiene que ser como lo están viendo hoy ellos”, expresó Valdés al iniciar su discurso. Es por eso que “debemos pensar en cómo trabajar juntos” agregó y añadió que, en esa línea, “el Gobierno provincial comenzó a desarrollar un área que es interesante dentro de Desarrollo Social, que es justamente la Dirección de Juventud, que tienen el deber de proponernos las políticas jóvenes y que es tan direccionadas para que nosotros lo podamos receptar en este tipo de ferias, para luego comenzar a trabajar hacia ese rumbo que nos proponen”.





Destacó así la presencia de las fuerzas vivas de la comunidad, como la FECORR (Federación Empresarial de Corrientes) Jóven, los emprendedores, entre otros, e invitó a que se sigan sumando y acompañando. Agradeció especialmente “al Ejército Argentino por ceder las instalaciones para poder hacer esta feria, que hacía mucho tiempo que no la podíamos hacer aquí”.





Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo provincial, contó que “tenemos un montón de jóvenes en el Gobierno que están trabajando para poder construir y hacen un esfuerzo tremendo”. Remarcó asimismo la importancia de la Expo Joven, ya que “a cada feria que vamos, nos encontramos con propuestas diferentes, lugares de encuentro, donde también podemos compartir y regar con nuestro chamamé, con nuestras costumbres, nuestra música, así que, en definitiva, es un ámbito donde nos estamos enchamigando nuevamente los correntinos, pero fundamentalmente la gente joven”.





“Es un aporte a la juventud mediante el conocimiento”

El ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Adán Gaya, en contacto con la prensa comentó que “esta es una iniciativa del Gobernador”, donde “comenzamos a diseñar la posibilidad de nuclear a los jóvenes dividiendo en regiones y localidades para potenciar su futuro”. En ese aspecto, destacó la participación de los jóvenes que año a año se suman a esta experiencia y resaltó la importancia de contar con la articulación de las áreas del Estado y el sector privado.





“Esto es un aporte a la juventud mediante el conocimiento”, añadió, resaltando el interés con el que cuentan los participantes que asisten al evento. “Buscamos llevar adelante un trabajo para poder definir su futuro”, insistió para concluir.





Se vienen tres Expo Joven más en lo que resta del año

Por su parte, la directora de Juventud, Clara Gortari, informó que en esta nueva edición “contamos con jóvenes entusiasmados”, con la presencia de “más de 1.500 chicos de diferentes localidades como Berón de Astrada, Itá Ibaté, Itatí, Loreto, Paso de la Patria, Ramada Paso, Riachuelo, San Cosme, San Luis del Palmar, Santa Ana, entre otros”. A su vez, ratificó que dicho espacio contribuye a “mostrar la oferta académica para que los alumnos puedan elegir qué estudiar, como también, los que así lo deseen, comenzar a emprender en su primera salida laboral o bien pensando hacia qué áreas volcarse en lo profesional”.





“Cada año nos exigimos más y damos más herramientas para trabajar y emprender a los jóvenes que son agentes de cambios”, indicó y para cerrar, adelantó que en lo que resta del año quedan tres expos por ejecutar en la provincia.





Al momento de tomar la palabra, el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, comentó que “estamos acompañando como estos 3 últimos años a esta iniciativa del gobernador Valdés, donde desde el Municipio tuvimos una activa participación”. En esta ocasión, “nosotros estamos bajo el lema: ´Queremos que los jóvenes de Corrientes se queden en Corrientes´” y agregó que “para eso se diseñó una oferta en la que elegimos aprender, ya que Corrientes tiene más de 20 ofertas educativas de primer nivel; elegimos trabajar, y a través de eso con nuestra Oficina de Empleo estamos diariamente contactando a los egresados de los diferentes cursos, carreras, cursos provinciales y cursos municipales, contactándolos con empresas para que puedan desarrollarse” concluyó.





Cabe recordar que la 3° Expo Joven continúa este jueves y viernes de 8 a 18 horas, en el Ex Regimiento de Infantería N°9, con ingreso por Padre Borgatti y Mariano Moreno.