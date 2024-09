"El radicalismo tiene que recomponerse a nivel nacional"

Lunes, 23 de septiembre de 2024

El senador provincial de la UCR, Sergio Flinta, indicó cuales son las cualidades que debe tener el sucesor de Valdés. "Tiene que tener identidad propia, sentido de representación, conocimiento de la provincia".

"Tiene que tener identidad propia, sentido de representación, conocimiento de la provincia para saber que hace falta en Corrientes que Nación pueda aportar. Tiene que tener la experiencia suficiente para no entrar en desgaste de la pelea, innecesaria, muchas veces hay que discutir contra el poder central, hay que discutir con el gobierno nacional, pero hay que entender que nuestra responsabilidad es gobernar la provincia de Corrientes".



"Más allá de las cuestiones partidarias, ideológicas el próximo gobernador no tiene que ser un hombre que anda de barrinche en barrinche, la representación ciudadana que uno ejerce es realmente muy importante en la vida de mucha gente", enfatizó.



Además opinó sobre sómo esta la UCR a nivel nacional. Dijo que "Creo que radicalismo no está bien, tiene que recomponerse a nivel nacional, tiene que haber un debate importante, una discusión importante, y tiene que empezar a buscar liderazgo que tenga responsabilidad territorial"