San Martín inicia la semana con Manny Payton

Lunes, 23 de septiembre de 2024

El escolta americano Manny Payton se sumó a los entrenamientos de San Martín de Corrientes, que este miércoles tendrá como local un compromiso de nivel ante Unifacisa, de Brasil, en el debut del torneo Interligas 2024.





Payton, refuerzo del Club San Martín de Corrientes para la temporada 24/25, ya se entrena de cara a lo que será su segunda experiencia en la Liga Nacional de Básquetbol. En la temporada 23/24 vistió la camiseta de Argentino de Junín cuando promedió 14.6 puntos por partido, 2.9 rebotes y 1.7 asistencias.



El escolta habló sobre cómo se siente de poder sumarse a los entrenamientos del rojinegro: "Estoy contento y ansioso, creo que tenemos un gran equipo y la oportunidad de competir a un gran nivel" y agregó que "esta va a ser una gran oportunidad para mostrar mis habilidades, pero también para ayudar a mi equipo a ganar".



Acerca de sus objetivos para la temporada expresó: "El único objetivo que tengo ahora es estar en la mejor forma y ganar campeonatos, no me interesan las estadísticas personales. Esta es una temporada para demostrar que puedo aportar, tanto en defensa como en ataque, y ayudar al equipo a ganar campeonatos".



Además se refirió a lo que será su segunda experiencia en la LNB: "Me gusta la liga, por eso quería volver. La temporada anterior demostré que puedo ser un jugador importante, pero en esta tengo que demostrar que puedo ganar y ayudar a mi equipo. Creo que puedo verme jugando acá por mucho tiempo", expresó.