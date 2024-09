Ex figura de la Premier League arrestado por ingresar 60 kilos de droga Jueves, 19 de septiembre de 2024 El ex delantero del Arsenal Jay Emmanuel-Thomas fue acusado en Inglaterra y permanecerá detenido

En las últimas horas, una noticia sacudió al fútbol inglés. El ex delantero del Arsenal Jay Emmanuel-Thomas fue acusado de importación de drogas tras la incautación de 600.000 libras en cannabis en el aeropuerto de Stansted. El atacante, que milita en el Greenock Morton, de Escocia, fue detenido el miércoles a la mañana cuando la Agencia Nacional contra la Delincuencia (NCA) encontró alrededor de 60 kilos de la droga en dos maletas que llegaron al Reino Unido en un vuelo procedente de Bangkok a principios de septiembre.



Según indicó la NCA, el valor de las drogas incautadas en Londres está estimado en casi 700 mil euros. De acuerdo con Mail Sport, el ex jugador del Arsenal fue arrestado luego de que los agentes de la Fuerza de Fronteras británica identificaran la sustancia dentro del equipaje. Emmanuel-Thomas fue acusado de importar drogas de clase B y actualmente se encuentra bajo custodia policial.



El periódico británico, encargado de revelar la noticia, indicó que se espera que comparezca en el transcurso de este jueves frente a los Magistrados de Carlisle. “Se encontraron unos 60 kilos de la droga en dos maletas”, informó la NCA.



Más allá de la detención del futbolista de 33 años, se informó que otras dos mujeres fueron capturadas en relación con esta incautación de droga. De acuerdo con la NCA, las mujeres de 28 y 32 años también fueron arrestadas en el aeropuerto de Stansted y acusadas del mismo delito que a Emmanuel-Thomas. Luego de ser demoradas, ambas fueron puestas en libertad bajo fianza después de comparecer ante el tribunal de Magistrados de Chelmsford y deberán presentarse ante el Tribunal de la Corona de Chelmsford el próximo 1 de octubre.



David Phillips, oficial superior de investigación de la NCA, dio detalles sobre el hecho que tiene como protagonista al ex futbolista del Arsenal: “La NCA sigue trabajando con socios como Border Force para perseguir a los implicados en el contrabando de drogas, lo que incluye tanto a los correos como a los organizadores”, explicó



Hay que recordar que Jay Emmanuel-Thomas inició su carrera en los Gunners a los ocho años, pero no logró consolidarse en el primer equipo. Debutó en la Premier League durante una derrota ante el Chelsea (0-2) en octubre de 2010. En su único partido en Champions League con el club londinense, participó en la derrota con el Shakhtar Donetsk durante esa misma temporada. El delantero dejó el Arsenal al año siguiente para unirse al Ipswich Town por una cifra de 1,1 millones de libras (aproximadamente 1.25 millones de euros).



Durante una entrevista tras su estreno en el club, la leyenda Arsene Wenger había elogiado el potencial del futbolista: “Jay está llamando muy fuerte a mi puerta, con las dos manos. Tiene una calidad extraordinaria”, según declaraciones recogidas por Arsenal TV Online y citadas por ESPN. “Trabaja muy duro para ponerse en forma. Cuando esté en forma, Jay no sólo será un buen jugador, sino un gran jugador”, dijo el histórico entrenador del club.



“Es un rematador increíble, dentro y fuera del área. Tiene unas cualidades extraordinarias, tiene la constitución que uno sueña tener. Depende de lo lejos que quiera llegar, porque tiene un gran potencial”, había declarado en relación a las características del atacante.



Tras su paso por el Ipswich Town FC, desembarcó en el Bristol City, marcó 33 goles en 103 partidos entre 2013 y 2015. Pasó también por varios clubes como el QPR, el MK Dons y el Gillingham, además de jugar en India y Tailandia. En su carrera profesional, Emmanuel-Thomas no llegó a consolidarse como se esperaba, a pesar de haber mostrado un gran potencial durante su juventud.



“Obviamente, llegó un momento en mi carrera en el Arsenal en el que necesitaba jugar partidos. Tenía que tomar una decisión y el Ipswich me pareció el lugar adecuado”, mencionó el delantero luego de salir del equipo donde se formó como futbolista.