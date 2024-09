El Gobernador confirmó aumento salarial para estatales

Jueves, 19 de septiembre de 2024

El Gobernador y el Ministro de Hacienda ratificaron el rumbo de la política salarial y garantizaron la estabilidad de los trabajadores estatales. Relativizaron el impacto de las pollíticas de recortes: "Tenemos previsibilidad desde hace varios años".



Al encabezar un acto de reconocimiento para docentes destacados en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, Gustavo Valdés garantizó que "antes de fin de año" habrá un nuevo aumento salarial, para los agentes de la administración pública provincial.



El Mandatario destacó que tienen un monitoreo permanente de los números y "estamos viendo los ingresos y egresos de la provincia", y agregó que "la protección del poder adquisitivo de los trabajadores correntinos es una política de Estado".



El titular del Palacio de Gobierno adelantó que "evaluamos los números para tener una conclusión de lo que eso implica para Corrientes", algo que será analizado en la Cumbre de Gobernadores a la que están invitados los otros cinco gobernadores de las provincias del Litoral, en Bella Vista, con la idea de "tener una visión en conjunto"..



Se mostró confiado en que se podrá "sacar adelante la obra pública nacional", pese a la decisión nacional de sostener su política de ajuste.



En el mismo sentido se expresó el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, quien representó al Gobierno en la reunión por Zoom con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los gobernadores para hablar de las políticas de ajuste que anunció el presidente, Javier Milei, el domingo al presentar el Presupuesto al Congreso.



Consideró que "hubiera sido interesante reunirnos antes del envío del Presupuesto y no después", y de inmediato aseguró que "el Gobernador no tiene la intención de que el ajuste pase por el empleo público. No debería generar miedo en ese sentido".



Rivas Piasentini manifestó preocupación por lo que calificó de un "desajuste" y la "falta de precisión en las cifras presentadas el domingo por el Gobierno central".



Indicó que se observó una similitud con presupuestos de años anteriores, lo que consideran "impracticables" y manifestó su convicción de que una previsión de gastos más veraz es mucho más aplicable para todas las provincias.



"Si tenemos en cuenta el discurso del Presidente del día domingo, la verdad que eran palabras, en algunos párrafos, un poco preocupantes. Respecto de pedir 60 mil millones de dólares en disminución de déficit para las provincias, cuando en realidad, en líneas generales, estas, no todas, pero la mayoría, están en equilibrio", dijo Piasentini.



Para el encargado de la política económica y financiera de la provincia los anuncios nacionales tendrán poco impacto porque "en Corrientes venimos manejando un equilibrio presupuestario desde hace ya varios años, y un mensaje de estas características, por supuesto que genera preocupación entre los ciudadanos".