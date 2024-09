Recomiendan desactivar Meta AI de WhatsApp en tu celular

WhatsApp incorporó un nuevo asistente virtual llamado Meta AI en su plataforma, permitiendo a los usuarios hacer preguntas y realizar tareas mediante comandos específicos, incluso en chats grupales.

En su más reciente actualización, WhatsApp sumó una función innovadora: un chat de inteligencia artificial conocido como “Meta AI”.



Meta AI en WhatsApp: ventajas, desventajas y cómo gestionar el asistente virtual

Este asistente virtual, desarrollado por Meta, ofrece a los usuarios la capacidad de hacer preguntas y solicitar diversas tareas directamente desde sus conversaciones en la aplicación de mensajería.



Meta AI no solo está disponible para conversaciones individuales, sino que también puede ser utilizado en chats grupales. Los miembros del grupo pueden ver las preguntas dirigidas a Meta AI y las respuestas proporcionadas por el asistente.



“Meta AI solo puede leer y responder las preguntas que mencionen @Meta AI, pero ninguna más. Como siempre, tus mensajes y llamadas personales permanecen cifrados de extremo a extremo, lo que significa que ni siquiera WhatsApp o Meta pueden verlos ni escucharlos”, aclararon desde Meta.



A pesar de las funcionalidades útiles que Meta AI aporta, algunos usuarios expresaron su descontento por la presencia del asistente en sus cuentas de WhatsApp. Actualmente, la aplicación no permite desactivar esta función, pero ofrece la opción de eliminar el chat de Meta AI una vez iniciado.



Pasos para eliminar Meta AI de WhatsApp

Para los usuarios que prefieren no interactuar con Meta AI, WhatsApp facilita la eliminación del chat. “Tienes la opción de eliminar chats individuales con la IA o solicitar la eliminación de información que hayas compartido previamente con Meta AI”, explicaron desde la empresa de Mark Zuckerberg.



Los pasos son los siguientes:



Inicia la conversación con Meta AI en WhatsApp.

Una vez dentro del chat, accede al menú de opciones del chat.

Selecciona la opción de eliminar chat para remover el asistente de tu vista.

La utilidad de Meta AI WhatsApp

Meta AI está diseñado para mejorar la experiencia de los usuarios en WhatsApp, ofreciendo funcionalidades como obtener información rápida, programar citas y brindar diversas recomendaciones.



Este asistente virtual puede ser una herramienta útil para gestionar tareas diarias y obtener respuestas inmediatas sin necesidad de salir de la aplicación.