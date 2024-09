Que no hacer si recibís plata por error una posible estafa Martes, 17 de septiembre de 2024

Un usuario recibió plata por error en Mercado Pago y cuando la iba a devolver, se dio cuenta que era una estafa virtual. Las estafas virtuales están más latentes que nunca y por eso, si recibís plata por error en Mercado Pago, lo más recomendable es abrir un reclamo en la plataforma, explicando la situación, ya que devolver el dinero directamente puede ponerte en una situación riesgosa.



En las últimas horas, un tuit de un usuario de la red social X (ex Twitter), abrió un gran debate entre los internautas. “Me transfirieron por MP erróneamente $25.000. Los devuelvo. Googleo el nombre de quien hizo la operación. Denunciado por estafas. Moraleja: googleen primero”, comentó el usuario.



Este tuit se volvió viral rápidamente y provocó cientos de respuestas con consejos de qué hacer en este tipo de situaciones.



Paso a paso, qué hacer si recibo plata por error en Mercado Pago

No devolver el dinero de inmediato: evitá realizar transferencias de vuelta sin investigar el origen.

Abrir un reclamo en Mercado Pago: usá los canales oficiales de la app para reportar la situación.

Investigar al remitente: buscá el nombre en Google para asegurarte de que no esté vinculado a actividades sospechosas.

No tomar decisiones apresuradas: esperá a que Mercado Pago investigue y resuelva el problema.

Evitar contacto directo con el remitente: todo el proceso debe ser gestionado a través de la plataforma.



Qué significa que Mercado Pago no aplique retenciones de IVA y Ganancias

La medida dispuesta por el Gobierno que aplica Mercado Pago implica que los comerciantes, locadores o prestadores de servicios que cobren mediante tarjeta de crédito, compra, pago o de débito, “no serán retenidos en los pagos que les efectúen las administradoras de tarjetas y demás entidades a partir del 1º de septiembre”.



Cabe destacar que, según se indicó desde el Gobierno, a partir de este mes el sector privado formal “no sufrirá ninguna detracción tributaria nacional al recibirlos”.



En la página oficial del ministerio de Economía se aclara además que “este beneficio que libera los pagos de las retenciones impositivas nacionales, alcanza a todo el universo de contribuyentes, ya que se amplió el alcance de la medida prevista en el artículo 102 de la Ley 27.743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que originalmente comprendía sólo a pequeños contribuyentes y operaciones”.



Resta saber si en el futuro se podrá acceder a la quita de retenciones provinciales, ya que según se explicitó en las medida, “tanto la Ley 27.743 como la resolución ministerial convocan a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a tomar medidas similares para las retenciones del impuesto sobre los ingresos brutos locales y de Convenio Multilateral”.