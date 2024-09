Valdés inauguró las nuevas oficinas de la Dirección de Catastro

Lunes, 16 de septiembre de 2024

Este lunes el gobernador Gustavo Valdés inauguró las nuevas oficinas de la Dirección General de Catastro, ubicadas en el Centro Administrativo de Capital. Se trata de un paso más en la modernización del Estado que el mandatario trazó al comienzo.



El mencionado organismo ahora cuenta con un sistema electrónico de gestión para un trabajo eficiente y ágil. En el marco del acto, tuvo lugar el tradicional corte de cintas para dejar oficialmente inauguradas las flamantes instalaciones y la bendición de las mismas a cargo del padre Sergio Carballo.



Uno de los ejes que se trazó esta gestión –comentó Valdés- fue modernizar el Estado y el funcionamiento de sus organismos. “Perseguir esos objetivos lleva tiempo, esfuerzo, dinero”, agregó.



Sobre el antiguo edificio donde se ubicaba Catastro, dijo que “había palomas y montañas de papeles”, lo que generaba “un ambiente viciado”. “Nosotros le llamábamos ‘Catástrofe’, porque justamente era una catástrofe jurídica, de ordenamiento, de burocracia y de corrupción”. Sobre esto último ahondó: “Lo que no tiene control tiene corrupción, por eso decidimos modernizarlo, conseguimos financiamiento e invertimos”.



El gobernador puso al Centro Administrativo como “algo impensado para la administración pública” años atrás. “Hoy los correntinos lo vemos con orgullo, y en poco tiempo más vamos a tener otros tres centros para la transformación del Estado”.



También mencionó que se está refaccionando el edificio donde estaba el Registro de la Propiedad Inmueble. Lo propio se hará con el ex edificio de Catastro.



Refiriéndose a Catastro, dijo que “necesitamos un organismo que sea ágil, donde los profesionales accedan electrónicamente a los expedientes” y que se invirtió dos millones de dólares en el sistema GeoSit. “Le pedimos al personal que trabaje con eficiencia y responsabilidad, porque hay que garantizar uno de los derechos más importantes como lo es el de la propiedad como un bien”, añadió.



Director Nelson Lencina



“Es una alegría recibir a todos en esta casa, constituyendo el traslado a estas nuevas oficinas, que significa un paso más hacia una nueva Dirección General de Catastro y Cartografía”, expresó en primer término el titular del organismo, Nelson Lencina.



El funcionario puso de relieve que estas acciones forman parte de una visión general y estratégica impulsada por la gestión del gobernador Gustavo Valdés que tiene por objetivo la “modernización y optimización en el funcionamiento de todos los organismos provinciales al servicio de los correntinos”.



Continuando, Lencina comentó que estar en una nueva casa no “fue una tarea fácil, ya que debimos atravesar un proceso de transformación necesario”.



Y como parte de ese proceso, puntualizó que hubo que alcanzar el pleno y correcto funcionamiento del sistema Geo Sit que facilita a los usuarios externos diferentes tareas a realizar ante el organismo y que brinda control y trazabilidad en los expedientes iniciados, conteniendo una base de datos gráfico-alfanumérico (las mensuras y sus datos parcelarios) que otorga mayor seguridad jurídica, todo teniendo en vista al expediente digital.



“A esto le siguió el traslado de los archivos a un lugar adecuado de guarda, archivo y digitalización de los mismos, mejorando las condiciones de cuidado y su nuevo orden acelera la búsqueda de la documentación”, detalló Lencina, acotando que todo ello, más la simplificación y actualización del cuadro tarifario “permitieron poner al día los trámites del organismo”.



Durante el acto, Lencina se dio tiempo agradecer la confianza depositada en su persona de parte del subsecretario de Hacienda, Patricio Carando, que en “todo momento prestó su colaboración incansable para alcanzar los objetivos antes mencionados”.



Para concluir, Lencina hizo una mención especial para todo el personal del organismo, quienes “asumieron la responsabilidad y el compromiso ante los desafíos y objetivos planteados”.



Presencias



Asistieron al acto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini; ministros, secretarios y subsecretarios del Gabinete provincial; legisladores; la subdirectora de Catastro y Cartografía, Fiamma Acquarone; el presidente del Concejo Deliberante, Marcos Amarilla, personal del organismo y demás autoridades.