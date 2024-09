El ajuste de Milei a las provincias no impactará a Corrientes Lunes, 16 de septiembre de 2024 El ministro de Hacienda de la provincia, Marcelo Rivas Piasentini, dio su opinión respecto al Presupuesto Nacional 2025 que presentó el presidente Javier Milei. "Venimos con un esquema de equilibrio mantenido en el tiempo".

"Esperamos que las provincias que tenemos equilibrio presupuestario tengamos una mirada diferente en función al esfuerzo que venimos haciendo", sostuvo.



El ministro de Hacienda de la provincia, sobre lo expuesto ayer por el presidente Milei, por el presupuesto nacional 2025, manifestó: "el costo prestacional de los servicios suma mucho en la provincia, estamos muy preocupados por eso"; y afirmó: "esperamos que las provincias que tenemos equilibrio presupuestario, tengamos una mirada diferente en función al esfuerzo que venimos haciendo hace años, porque nuestras peticiones no son reconocidas".



A su vez, en cuanto al ajuste a las provincias que plantea Milei, Rivas Piasentini, expresó: "no es el caso de Corrientes, venimos con un esquema de equilibrio mantenido en el tiempo".