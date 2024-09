Valdés destacó el rol del Estado para impulsar el desarrollo tecnológico

Jueves, 12 de septiembre de 2024

El gobernador Gustavo Valdés presidió este jueves la apertura de la 3° edición de la TelCo Conf 2024, evento que durante dos jornadas se desarrolla en el Auditorio “Julián Zini” del Banco de Corrientes con el auspicio de la Provincia.



En la oportunidad, el mandatario destacó el rol del Estado para impulsar la innovación y desarrollo tecnológico y puso de relieve que Corrientes es uno de los grandes transportadores de fibra óptica. Asimismo, anunció que próximamente y en base a una importante inversión, se inaugurará el cierre de los anillos digitales de la provincia.



TelCo Conf 2024 es un evento anual dedicado a explorar los temas más relevantes y actuales en el campo de la tecnología y se consolida como el más importante de Corrientes, reuniendo a destacados speakers que comparten sus conocimientos y perspectivas sobre las últimas innovaciones y tendencias.



En el transcurso del mismo, los participantes tienen la gran oportunidad de adentrarse en el futuro de la tecnología y conectar con líderes y expertos que están definiendo el panorama tecnológico actual, siendo además una experiencia enriquecedora y transformadora.







Gobernador Valdés



En primer lugar, el gobernador declaró que el Estado debe impulsar la innovación y el crecimiento tecnológico. De ahí la creación de Telco, que en cinco años logró 1585 kilómetros de fibra óptica en toda la provincia, cuando antes no había ni uno. “Somos los grandes transportadores de fibra, pero no lo hacemos por negocio, lo hacemos porque el mercado no es suficiente. Tenemos la responsabilidad”.



Anunció que pronto se inaugurará “el cierre de los anillos digitales de la provincia”, lo que considera un hito y una importante inversión. Otro ejemplo que mencionó fue el desarrollo de la plataforma EducaPlay, lo que se complementa con la compra y entrega de netbooks a todos los alumnos secundarios de la provincia.



“¿Cuál es el resultado de esta visión que tenemos como Gobierno? Que los chicos van a estar mejor formados en tecnología”, dijo el gobernador, agregando que eventos como este, donde se convocan a actores destacados del ámbito “nos puede encender la chispa”.



“Este tipo de conferencias deben ir creciendo, convocando, llamando a nuestros talentos para que puedan seguir conectándose, crecer y trabajar acá para ir gestionando una Argentina distinta que nos permita unirnos a todos”.







Manuel Valdés: “Transformar Corrientes en un faro tecnológico”



El presidente de TelCo, Manuel Valdés, ofreció las palabras de bienvenida a los presentes en el importante evento.



En ese marco, declaró en primer lugar que el objetivo es “construir juntos el futuro tecnológico de Corrientes”, señalando que el evento apunta a ser una “verdadera ventana al mañana, un puente entre lo que somos y lo que podemos llegar a hacer”.



“Van a ser dos jornadas en las cuales tendremos el privilegio de poder escuchar a mentes brillantes y disruptivas que nos mostrarán como la tecnología está transformando al mundo”, remarcó el titular de TelCo, detallando que se abordarán temáticas tales como la Inteligencia Artificial, ciberseguridad, videojuegos y criptomonedas, entre otras, siendo cada charla “una invitación a repensar la Provincia que queremos”.



Para Manuel Valdés, es esta una gran oportunidad de exhibir los avances más recientes y aplicarlos para construir una Corrientes “más conectada, innovadora y más preparada para los desafíos del futuro” e invitó a los participantes a sumergirse en cada presentación con “preguntas audaces y a soñar en grande”



“Cada idea que nazca aquí, tiene el potencial de convertirse en la próxima gran innovación que impulse nuestra Provincia”, afirmó con énfasis Manuel Valdés, subrayando que “juntos transformaremos Corrientes en un faro tecnológico”.



Finalizando, expresó que esta iniciativa es un ejemplo de como la “tradición y la innovación pueden caminar de la mano hacia un futuro brillante”.







Actividades de la jornada inicial



Respecto a la primera jornada del evento, el ciclo de conferencias se puso en marcha con Alexander Ditzend, que habló sobre “Inteligencia Artificial, pasando a la acción”.



Luego fue el turno de Bruno Magnano con “Estrategias de IA y DATA para mi organización”.



Tras un Coffee break, Lucio Rojas de la empresa RealiTeam, que expuso sobre “Gauchos Inmortales: Innovación Cultural y Soft Power en la industria de Videojuegos”; continuando Lucas Bustos de la plataforma Tecnored, para abordar “IA aplicada a infraestructura de Telecomunicaciones”.



Sobre el mediodía, se presentó Manuel (Lara the Pitbull) con “Argentina en el Mapa”; para dar paso a un Lunch Break.



Retomando la actividad, a las 13 Fran Pérez llegó con “Crypto como herramienta fundamental para fomentar el futuro digital de Argentina”. A las 13.30 estarán Rafael García Borda con “Investigación y Ciberdelitos en el Ecosistema Crypto: Retos y Soluciones”.



Mientras que a las 14 fue el momento de Fabio Farchetto, con el tema “La Inteligencia Artificial en la Estrategia Empresarial”.



A las 14.30 horas, Alberto Ortega de AWS (Amazon Web Services) expuso sobre “La cultura de innovación de Amazon”; y a las 15 cerrando la primera jornada, Hugo Calvano abordó “El rol de los gobiernos locales en la revolución 4.0 o Retos del Gobierno municipal en la era digital”.







Presencias



También asistieron al acto inaugural de la 3° edición de TelCo Conf, el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores nacionales y provinciales, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza y demás autoridades.







Programa del viernes 13 de septiembre



08:30 a 09:00 hs: Fabián Arismendi Ferrada. “Cómo evolucionar profesionalmente en tecnología sin perder tu chispa de programar”.



09:00 a 09:30 hs: Ragaco. “La AI y ¿el fin de la humanidad?”



09:30 a 10:00 hs: Pedro Sánchez. “¿Que AI de nuevo en Google? Desafíos y oportunidades de posicionamiento web”



10:30: Coffee Break.



10:30 a 11:00 hs: Francesco Gentyle. “El Camino del programador Autodidacta”.



11:00 a 11:30 hs: Maximiliano Pintos (Underc0de). “Argentina camino a convertirse en un Polo Tecnológico”.



12:00 a 12:30 hs: Andrea Mónaco y Pablo Palmeyro. “Conectando personas, no solo dispositivos”.



12:30: Lunch Break.



13:00 a 13:30 hs: Iván Salvia. “Vivir de YouTube y las redes sociales”.



13:30 a 14:00 hs: Joel Fernandez Koloff. “Bitcoin, blockchain y el inicio de la nueva industria del valor (RWA)”.



14:00 a 14:30 hs: Agustina Ramos. "Navegando el Futuro: Oportunidades y Desafíos en el Mercado IT para Todas las Edades".



14:30 a 15:00 hs: Luciano Bertrán, Facundo Duarte y Carlos Arola. "Construyendo una Startup Tecnológica: Inspiración, Retos y Logros de TOB Group"



15:00: Cierre del día 2.