Con 16 programas, Corrientes aborda la alfabetización Miércoles, 11 de septiembre de 2024 Con el objeto de consolidar acciones que ayuden a mejorar el desempeño de los estudiantes en habilidades de lectura y escritura el Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Educación creó un plan de alfabetización Plan de Compromiso.

El mismo comienza en el nivel inicial y finaliza en la educación superior e incluye 16 programas que se detallarán en los próximos párrafos.



Saber leer y escribir es la llave para seguir aprendiendo en un mundo letrado. Al mismo tiempo faculta el ejercicio de los derechos, la participación ciudadana y la inclusión social. Como contrapartida, el escaso desarrollo de habilidades de lectura y escritura se convierte en un factor de exclusión.



Es por eso que el presente plan pretende instalar progresivamente, desde el Nivel Inicial hasta la Educación Superior, el desarrollo de habilidades vinculadas con el aprendizaje de la lectura y la escritura, en una continuidad coherente.



El Nivel Inicial enfatiza el desarrollo del lenguaje oral y el acceso a la alfabetización desde el inicio de las trayectorias escolares. Este plan de alfabetización lo trabaja poniendo especial interés en el juego como estrategia para el desarrollo del lenguaje.



Este trabajo de educación inicial es continuado en la educación primaria. En efecto, el desarrollo de la lengua oral, de la fluidez lectora, la enseñanza de vocabulario y el progresivo dominio de formas propias del discurso escrito, tanto en la oralidad como en la escritura, son retomadas y profundizadas a lo largo de la educación primaria (en el marco de procesos de alfabetización inicial), de la educación secundaria (favoreciendo el desarrollo de habilidades de alfabetización avanzada) y en la educación superior (contribuyendo a la consolidación de alfabetización académica).



En el nivel Superior, es necesario formar docentes con herramientas metodológicas fundamentadas por la psicolingüística y las neurociencias contemporáneas. Asimismo, se debe fortalecer la enseñanza de la lectura y escritura académica en estudiantes que, durante su educación formal, no lograron adquirir un nivel básico de habilidades de alfabetización.



Programas



Programa Infancia



El programa “Infancia” busca promover el desarrollo de la alfabetización temprana en estudiantes de Nivel Inicial, como así también fortalecer el puente entre las familias y los jardines de infantes. Esta iniciativa se concreta a través de la alianza con CIIPME-CONICET para trabajar en forma conjunta mediante la formación continua docente, con la producción y entrega de material educativo, y el acompañamiento a las familias, que incluye el uso de una app educativa.



Está destinado a docentes del Nivel Inicial en servicio, de salas de 3, 4 y 5 años. Se parte con una cobertura del 25% y un incremento gradual.



Programa “Enseñar y Aprender en Contextos Rurales Multinivel”



Este programa ofrece a los maestros una formación en servicio y acompañamiento situado, a partir del enfoque sociolingüístico y sociocultural impulsado por las especialistas Celia Rosemberg y Ana María Borzone. Esta formación tendrá implicancias directas en los aprendizajes de los estudiantes, relacionados a las habilidades lingüísticas; partiendo del desarrollo del lenguaje oral y el acceso a la alfabetización en los primeros años; conciencia fonológica, fluidez lectora, comprensión y producción de textos orales y escritos.



Está destinado a directivos/ docentes de escuelas primarias de tercera y cuarta categorías de modalidad rural con multiedad y/o multinivel. Se inicia con una muestra de 10 escuelas rurales.



Programa “Formar para Transformar”. Actualización Académica en Alfabetización Temprana



En el marco de convenios de cooperación del Ministerio de Educación de la provincia con la Universidad Nacional del Nordeste, la Organización de los Estados Iberoamericanos y la Fundación Arcor, se propone la Actualización Académica “Aprender y usar el lenguaje en la infancia. El jardín y el Hogar como contextos de desarrollo”, bajo la coordinación académica de la Dra. Celia Rosemberg (CIPPME – CONICET). Se trata de un curso anual de 200 horas que combina encuentros presenciales y virtuales.



Se apoya en una serie de documentos que incluyen propuestas de enseñanza orientadas a favorecer la alfabetización temprana en las instituciones educativas y en los hogares.



Destinado a directivos y docentes de Nivel Inicial en ejercicio y profesores de Nivel Superior de los Institutos de Formación Docente con oferta educativa de Nivel Inicial. Se estima una matrícula inicial de 50 participantes.



Programa “Prácticas que Inspiran”



En el marco de la publicación del próximo suplemento curricular para Nivel Inicial “Narrativas pedagógicas en torno al Desarrollo del Lenguaje y la Alfabetización Temprana”, elaborado y editado por el Ministerio de Educación de la Provincia, se propicia que tanto docentes como directivos encuentren un espacio para escribir narrativas acerca de sus experiencias pedagógicas, de manera tal que aquello que sucede en cada sala, pueda ser compartido con la comunidad educativa.



Destinado a Directivos y docentes del Nivel inicial. Alcance: 100%.



Programa “La participación de las familias en la alfabetización temprana en la provincia de corrientes”. Investigación Educativa Federal.



acompañamiento que realizan las familias a la alfabetización temprana figura como una de las prioridades del diseño curricular jurisdiccional (Resol. N.º 6492/20 MEC) y la política educativa actual lo sostiene a través de distintas propuestas de formación. Entre ellas se destaca el programa “Infancia” que favorece la interacción escuela, familia y comunidad en pos de la alfabetización temprana.



El aprendizaje del lenguaje comienza en el contexto familiar; los niños participan de actividades cotidianas: comida, higiene, juego y otras rutinas, que les permiten ir construyendo conocimientos, representándose mentalmente el mundo a través de un creciente desarrollo de su lenguaje. Desde allí se resalta la importancia del rol de la familia en este proceso que se inicia desde la cuna.



Destinado a familias, docentes, directivos, técnicos-docentes, supervisores del Nivel Inicial.



ALFABETIZACIÓN INICIAL Y AVANZADA



Programa “Corrientes Aprende”



“Corrientes Aprende” (CA) es un programa de enseñanza inicial de la lectura y la escritura que se inscribe en propuestas de investigación y desarrollos didácticos dirigidos en nuestro país por Ana Borzone (Borzone, Rosemberg y col, 2011, Borzone, De Mier y col. 2022,Borzone y Lacunza, 2022).



Este programa está destinado a niños de primero y segundo grado de las escuelas públicas provinciales y se ejecuta en forma piloto desde 2023. En el año 2023 participaron 4000 niños de primer grado; en el 2024, 4000 estudiantes de primero y 4000 de segundo y en 2025 se prevé extender a todos los niños de la provincia que estén cursando estos grados (32000 aproximadamente).



Docentes que llevan a cabo el programa: 440 en 2023, 500 en 2024 y 2000 previstos para 2025.



Programa “Liderar la Alfabetización Inicial”



El Programa “Liderar la alfabetización inicial” propone acercar a las escuelas (docentes, directivos, equipos técnicos de los diferentes estamentos del sistema) los aportes actuales de la investigación, a través de metodologías que instalen la reflexión colaborativa y el trabajo conjunto para la implementación de proyectos de alfabetización, de tal manera que se garantice la alfabetización efectiva de todos los estudiantes.



Destinado a directivos y docentes de primer grado de la educación primaria. Se parte de una muestra de 50 escuelas.



Programa “¿Cómo leemos en segundo grado?”



Este programa se pone en acción a través de un convenio entre la Fundación Varkey y el Ministerio de Educación de Corrientes y consiste en un operativo de medición de la fluidez lectora de un grupo de estudiantes de 2º segundo grado.



Destinado a estudiantes de segundo grado de 50 escuelas, cuyos docentes de 1º primer grado haya hayan participado del Programa “Liderar la Alfabetización Inicial” en el ciclo lectivo anterior.



“Leer y comprender, camino para aprender”



En el marco del Plan de compromiso por la alfabetización de la provincia de Corrientes, se encuentra el Programa de fluidez y comprensión lectora: “Leer y Comprender…Camino para Aprender”. Este se plantea fortalecer la fluidez y comprensión de textos en estudiantes que cursan entre tercero y sexto grado de la educación primaria.



Está destinado a directivos, docentes y estudiantes de terco a sexto grado del Nivel Primario.



Programa “Colectivo de Lectura”



Este programa se propone como una iniciativa integral y transformadora que busca impactar positivamente en la formación lectora de los estudiantes del Segundo Ciclo del Nivel Primario. En un colectivo, las personas trabajan juntas hacia un objetivo común, aportando sus diferentes habilidades, conocimientos y experiencias.



Destinado a directivos, docentes y estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado del Segundo Ciclo del Nivel Primario.



Programa “Alfabetización inicial en contextos de educación intercultural bilingüe: Moñe´? ha hai avañe´?me”



La Educación Intercultural Bilingüe como modalidad del sistema educativo de los niveles Inicial, Primario y Secundario, se dirige a garantizar una educación que contribuya a preservar y fortalecer las pautas culturales, lengua, cosmovisión e identidad étnica de los diferentes grupos culturales que conforman el aula. Esta modalidad se centra en ampliar la construcción de capacidades comunicativas del sujeto, incluye las lenguas indígenas, originarias, de contacto, regionales y extranjeras.



ALFABETIZACIÓN AVANZADA



Programa “Comprender: Un compromiso de todos”



Este programa, que comprende la alfabetización avanzada y su necesaria articulación con la alfabetización académica, destaca el papel esencial que cumple la enseñanza y el aprendizaje de la lectura como herramienta de acceso a la cultura letrada. La alfabetización avanzada consolida los conocimientos adquiridos y prepara al estudiante del Nivel Secundario para gestionar por sí mismo lecturas diversas, cada vez más extensas y complejas, que le posibilitarán su integración social y su desempeño en el mundo del trabajo o del estudio.



Programa “Leer y comprender para resolver y aprender”



Es necesario resaltar la importancia de la enseñanza de la oralidad como contenido centrado en una macrohabilidad para la resolución de actividades complejas: opinar, debatir, objetar, exponer de manera adecuada, propiciando que los estudiantes participen de manera activa en situaciones discursivas orales contextualizadas. Esto lleva a destacar a la fluidez lectora y su relación con la lectura experta, ya que cada componente (velocidad, precisión y prosodia) tiene conexión con la comprensión: en la medida que los estudiantes reconozcan con rapidez y precisión las palabras, incrementarán el procesamiento de la información, que se manifestará en el uso apropiado de las operaciones inferenciales que el texto demande.



Destinado a docentes de escuelas secundarias (100) y tecnicaturas superiores de la modalidad Técnico Profesional.



Programa “Alfabetización en la Educación Superior”



Se trata de una Alfabetización que Conlleva dos objetivos: Enseñar a participar en los géneros propios de un campo del saber, y enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender en él. En el primer caso, se trata de formar para escribir y leer como lo hacen los especialistas; en el segundo, de enseñar a leer y a escribir para apropiarse del conocimiento producido por ellos.



En este marco, la enseñanza de la lectura y la escritura académica durante la formación inicial de los futuros docentes y técnicos en los Institutos Superiores resulta fundamental.



Programa “corrientes operativo provincial de evaluación (cope)”



La evaluación constituye una actividad de comunicación, pues implica producir un conocimiento para ponerlo en circulación entre diversos actores involucrados.



Contar con estrategias para mejorar la calidad de la educación requiere disponer de un sistema de evaluación que haga explícito su marco de referencia y que permita conocer qué están aprendiendo los estudiantes, cuáles son las áreas de mayor dificultad y cuáles los desafíos pendientes; cuáles son las áreas de vacancia; en qué contextos se desarrollan; qué características tienen los sujetos involucrados; cuáles son los aspectos relevantes de la gestión pedagógica e institucional; de qué modo se hará llegar la información resultante y fundamentalmente, cuál es el uso previsto de los resultados de la evaluación.



ALFABETIZACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA



Programa "Puertas al mundo: Alfabetización en Lenguas Extranjeras"



En la provincia de Corrientes, la heterogeneidad y diversidad lingüística son una realidad. Coexisten varias lenguas: el español como lengua materna de la mayoría de la población, el guaraní como lengua originaria (o indígena) y en algunos casos como código de comunicación oral, el portugués como lengua de contacto en la zona fronteriza con Brasil, el inglés como lengua extranjera incorporada en los documentos curriculares tanto nacionales como provinciales, y las lenguas de la Modalidad de Especial.



Debemos destacar que la enseñanza del inglés en Corrientes es dispar y complicada, ya que no todos los estudiantes la aprenden al mismo tiempo, con la misma carga horaria ni comparten la misma trayectoria de escolarización. En concordancia con los Diseños Curriculares Jurisdiccionales (DCJ), el inglés se enseña en el Nivel Primario con 40 minutos semanales de exposición a la lengua, mientras que en el nivel secundario este tiempo es de 120 minutos semanales. Es importante señalar que el DCJ del Nivel Inicial no contempla la enseñanza del inglés, a excepción de las instituciones de gestión privada donde sí se concreta.



En cuanto a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de Lenguas Extranjeras, estos muestran cuatro diferentes trayectos posibles para los estudiantes, según el momento de escolaridad en el que inicien el aprendizaje del inglés, la carga horaria atribuida, el contexto escolar y familiar y la selección de lenguas ofrecidas. Estos trayectos contemplan distintos niveles de complejidad de los aprendizajes asociados a los ciclos de la escolaridad.



Está destinado a:



-Estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario de instituciones escolares urbanas, rurales y de frontera, ya sea de gestión pública o privada de la provincia de Corrientes.



-Estudiantes de las instituciones escolares asociadas a la EIB y de las instituciones pertenecientes a la Modalidad de Educación Técnico-Profesional.



-Estudiantes de Profesorados de Lenguas Extranjeras pertenecientes a Institutos de Formación Docente de Nivel Superior.



-Docentes de Lenguas Extranjeras en ejercicio en las Instituciones antes mencionadas.





