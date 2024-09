Cuidados respiratorios por la presencia de humo Miércoles, 11 de septiembre de 2024 No realizar actividades al aire libre, deportes ni ncaminatas, reducir las fuentes de contaminación del aire interior manteniendo las ventanas y rejillas cerradas -en el caso de utilizar aire acondicionado, hacerlo en modo ventilación o recirculación

Ante la advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, el Ministerio de Salud Pública recomienda a la población limitar la exposición al humo, suspendiendo las actividades al aire libre como la práctica de deportes, caminatas, etc; reducir las fuentes de contaminación del aire interior manteniendo las ventanas y rejillas cerradas -en el caso de utilizar aire acondicionado, hacerlo en modo ventilación o recirculación.



Además, el uso de mascarillas adecuadas que se ajusten bien a la cara ayudan a reducir la exposición personal al humo y las cenizas, especialmente aquellas personas que deben permanecer al aire libre durante períodos prolongados debido al trabajo u otros factores.



Se recomienda especialmente a las personas con enfermedades respiratorias crónicas (EPOC, asma), enfermedades cardiovasculares, alergias, u otras condiciones de riesgo:



Limitar la exposición al humo.



Suspender las actividades al aire libre como la práctica de deportes, caminatas, etc.



Reducir las fuentes de contaminación del aire interior.



Mantener las ventanas y las rejillas de ventilación cerradas.



Si se dispone de aire acondicionado, utilizarlo en modo “ventilación” o “recirculación”



Colocar trapos o toallas enrolladas debajo de puertas y ventanas para evitar el ingreso de humo.



Evitar fumar, porque eso aumentará la contaminación del aire.



Si las concentraciones de humo fueran altas, no encender velas o chimeneas.



No utilizar la aspiradora porque favorecerá el movimiento de las partículas en el ambiente.



Manejar con precaución debido a la reducción de visibilidad, y con luces bajas.



El uso de mascarillas adecuadas que se ajusten bien a la cara puede ayudar a reducir la exposición personal al humo y las cenizas, sobre todo a aquellas personas que deben permanecer al aire libre durante períodos prolongados debido al trabajo u otros factores.



Ante cualquier duda acercarse al centro de salud más cercano.



Advertencia del Servicio Meteorológico Nacional



Una cortina de humo proveniente de los incendios forestales en Bolivia, llegó hoy al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a 10 provincias de la región norte del país, lo que afectará a personas de riesgos y con dificultades respiratorias por la mala calidad del aire, y reducirá notablemente la visibilidad.



Según el SMN, por la cortina de humo «se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social».



En este sentido, el organismo puso hoy bajo advertencia a las provincias ubicadas en la zona norte de Argentina como Misiones, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Chaco, así como partes de Jujuy, Salta, Catamarca, Santa Fe y Tucumán.