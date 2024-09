Corrientes Capital

Carreros firmaron convenio de reconversión laboral Miércoles, 11 de septiembre de 2024 El intendente Tassano encabezó la firma de acuerdos donde un primer grupo de ocho carreros aceptan abandonar los carros para desempeñarse en nuevas actividades económicas que no conlleven explotación animal. El programa implica que los carreros hagan entrega de los caballos, a quienes se rescata y lleva a un predio proteccionista. La ciudad, a cambio, colabora en el inicio de los nuevos proyectos laborales a través de la entrega de bienes, capacitaciones y acompañamiento.



Para lograr una solución definitiva al maltrato animal por el uso de caballos para tracción a sangre, el intendente Eduardo Tassano en representación de la Ciudad y un grupo de ocho carreros firmaron un acuerdo de reconversión productiva.



Este convenio surge de un programa integral y progresivo donde los trabajadores que dependen del carro hacen entrega de este y sus caballos a la Municipalidad, quien a su vez se compromete a generar las oportunidades e instancias para que estas personas se inserten en nuevos oficios con más futuro y posibilidades económicas. Para esto la Municipalidad aporta bienes de capital y brinda acompañamiento, asesoramiento y capacitación.



Durante la firma del acuerdo se acentuó que no se trata de mero asistencialismo, como ocurrió en gestiones anteriores con la entrega de moto-carros, sino que se basa en aportar las herramientas necesarias para que estos trabajadores puedan crecer y desarrollarse por sí mismos y de manera sostenible en empleos dignos.



CABALLOS



Los equinos rescatados serán llevados al predio municipal "Base Esperanza", donde serán atendidos por una entidad proteccionista. En el lugar se les dará asistencia sanitaria, alimento y cuidados, dejándolos en condiciones para ser adoptados.



A futuro, la intención es crear un santuario proteccionista para caballos rescatados.



Con los casos de los carreros que adhirieron este martes, esta acción significa rescatar ya a casi una veintena de caballos.



"VAMOS A TRABAJAR JUNTOS EN ESTE CAMBIO"



Tras la firma de convenio, el intendente Tassano resaltó que "estamos cumpliendo con la propuesta de este plan progresivo, que se basa en la dignidad y el trabajo sin maltrato animal".



Asimismo, advirtió que "las familias (de carreros) se dan cuenta que las actividades que desarrollaban no tienen más futuro y que este programa municipal les ofrece nuevas posibilidades de desarrollo: son nuevos emprendedores".



"NO ES UN MERO CANJE"



Por su parte, el secretario de Coordinación de Gobierno municipal, Hugo Calvano sostuvo que "la propuesta implica dejar atrás el carro y el caballo y poder salir acompañado por la gestión con herramientas y capacitaciones para que las familias puedan sumarse a un emprendimiento y tener un sustento económico digno. No queremos hacer un mero canje, queremos que les vaya bien y dar futuro a su familia, que es lo que el intendente prometió", afirmó.



PASO A PASO E INTEGRALMENTE



El programa de reconversión productiva elaborado por el Municipio capitalino está en vigencia desde agosto de este año y se extiende por tres meses. Es un trabajo multidisciplinario de equipos municipales que comienza con un relevamiento socioeconómico de los carreros y su familia. A partir de este diagnóstico y del diálogo con los beneficiarios, se define el emprendimiento o nuevo empleo que tendrá la persona.



LOS PRIMEROS CASOS



Entre los ocho carreros que rubricaron el acuerdo con la Municipalidad se encuentra el caso de un hombre que con el carro tirado por caballos realizaba tareas de reciclador, juntando cartón y plástico, y también hacía traslado de escombros.



Ahora dejará atrás esas labores y comenzará un emprendimiento en el rubro panadería, ya que su esposa tiene conocimientos de elaboración de panificados.



Otras tres personas que antes también hacían de recicladores ahora tendrán emprendimientos en el sector gastronómico y en jardinería.