Corrientes Capital

Habilitaron un playón deportivo

Martes, 10 de septiembre de 2024

El gobernador Gustavo Valdés revalorizó la importancia de estos espacios como “gran polo de distribución de inversión y desarrollo”. Se inauguró el predio de la tradición con el objetivo de brindar un espacio para los vecinos y turistas que visitan.



Este lunes el mandatario tras la habilitación de cajeros automáticos en El Sombrero, continuó su visita con la inauguración de la iluminación de la cancha municipal de fútbol, un playón polideportivo y tendido eléctrico e iluminación LED de 800 metros que da al acceso de la localidad. La actividad tuvo lugar en avenida De los Docentes y Medalla Milagrosa.



A su vez, también habilitó un polideportivo cubierto con el fin de potenciar el desarrollo y crecimiento de la localidad.



Así, en primer término, Valdés destacó el moderno sistema de iluminación inaugurado en la Cancha municipal, detallando que la Provincia ha invertido cerca de $40 millones para su concreción, por lo que instó a los habitantes a que “sepan valorarlo”.



En referencia al tendido eléctrico habilitado y al avance de las calles asfaltadas en la comuna, el gobernador de Corrientes dio cuenta que “estamos invirtiendo mucho en este aspecto y no lo estamos haciendo con empresas privadas”. “Con la Municipalidad de El Sombrero, que hace los cordones cunetas, venimos invirtiendo fuertemente en caminos a través de Vialidad Urbana”, aporto, seguidamente.



En este marco, el mandatario destacó, además, las cuadras de pavimento concretadas en la localidad hacia el acceso a la misma, lo cual le da comuna “otro empuje y otra visión”, augurando que en pocas décadas “El Sombrero será una gran ciudad de Corrientes”.



Declaraciones del intendente



“Es un día de emociones encontradas. Estamos abriendo este espacio público de deporte, integrador y comunitario para que todos lo disfruten y lo cuiden”, señaló en primer término el intendente de El Sombrero Raúl González, destacando que fue posible gracias a una labor de recuperación, saneamiento y titularidad de los terrenos del predio.



Luego, subrayó que esta obra, que transforma y jerarquiza la zona, no hubiera sido tal sin una inversión importante del Gobierno Provincial.



“Trabajamos en conjunto de manera responsable, con compromiso y convicción, junto al gobernador Valdés, y estos son los resultados”, sentenció González.



Polideportivo cubierto



Al proseguir con las inauguraciones, Valdés encabezó el acto de inauguración del nuevo Polideportivo cubierto ubicado en calles Irupé y Ñandubay. La obra se desarrolló en una superficie total edificada de 995 m2, 120 m2 de área de dependencias y 875 m2 de galpón cerrado.



Cuenta con galpón con cubierta y cerramientos de chapa, cancha multideporte (básquet, vóley y fútbol 5) con piso de parquet y equipamiento profesional de última generación, acceso principal con frontón de columnas, accesos y galerías de cemento alisado y texturado, vestuarios, baños, oficina y depósito, iluminación Led operativa interna y artística del entorno inmediato y complementario, identidad gráfica, colorimetría, señalética y parquización.



“Hoy estamos invirtiendo desde la Provincia, en concurrencia con el municipio de El Sombrero, más de 550 millones de pesos”, detalló Valdés, en referencia a las obras habilitadas en la fecha, en la jurisdicción.



“El Sombrero va a ser la gran ciudad logística del futuro en Corrientes”, expresó el gobernador, seguidamente, destacando que la comuna “viene creciendo a muy buen ritmo poblacional”.



El mandatario manifestó que la misma localidad “será el gran polo de distribución de inversión y desarrollo”, de cara al futuro puerto de El Sombrero. “Una idea que no está lejana y va a dar pujanza a toda la comunidad”, agregó el mismo, en la oportunidad.



En este sentido, el titular del Ejecutivo remarcó la importancia de “preparar a la gente y la infraestructura para que el gran centro logístico tenga viabilidad”.



“Sabemos qué hacer, comprendemos el gran futuro que tiene la localidad y por eso hacemos obras como éstas”, sumó el mandatario, en alusión al Polideportivo habilitado “para la práctica deportiva de estos jóvenes”, apuntando “al futuro de todos los correntinos”.



En la ocasión, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, entregó al intendente indumentaria deportiva, pelotas de fútbol y básquet, camisetas y un tablero digital para fomentar el desarrollo de las actividades deportivas.



Durante el acto, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, destacó la importante infraestructura deportiva para El Sombrero, que se refleja en obras que son “financiadas ciento por ciento con recursos de la Provincia”.



Seguidamente, valoró que “los jóvenes de la localidad tendrán la posibilidad de ser el semillero del básquetbol”, teniendo como espejos a los equipos de Regatas y San Martín que militan en la Liga Nacional.



Para finalizar, Terrile dejó en claro que “vamos a seguir invirtiendo en el deporte, a lo largo y a lo ancho de la provincia”.



Por su parte, el intendente expresó su agradecimiento al Gobierno provincial y mencionó el compromiso y la importancia que cuenta la localidad para dar respuesta al deporte.



Así, González resaltó el impacto positivo de las obras en ejecución en El Sombrero que brindan bienestar y calidad de vida a los vecinos.



Predio de la Tradición



Para finalizar, el gobernador y el resto de la comitiva se trasladaron hasta la intersección de Avenida del Peón Rural y De los Docentes, donde se realizó la inauguración de la primera etapa del Predio de la Tradición, que incluye el escenario, vestuarios playón chamamecero, paseo de artesanos y sendas de cemento.



En una segunda etapa, se construirá una fuente de aguas danzantes, camerinos, iluminación LED, paisajismo, parquización y jardinería.



El gobernador Gustavo Valdés se refirió a la importancia de contar con escenario dentro del predio de la tradición para que los vecinos de la localidad y los turistas puedan aprovechar los festivales tradicionales de El Sombrero. “Acá podemos ver la gastronomía correntina y es fundamental contar con un escenario para que podamos tener un lugar de encuentro”, resaltó para cerrar.



Mientras que el intendente Raúl González al explayarse sobre esta inauguración, manifestó que se trata de un “espacio cultural de encuentro que nos integra como comunidad”.



Para el jefe comunal todo se logra en base al “compromiso de trabajar y hacer cosas” y detalló que esta primera etapa de obras en el Predio tiene que ver con vestuarios, paseo de artesanos y playón chamamecero. “Será un lugar para grandes eventos”, aseveró.



Presencias



Acompañaron las mencionadas inauguraciones, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios comunales, intendentes de localidades vecinas y público en general