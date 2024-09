Corrientes Capital

Nación anunció el aumento del 75% del monto de las Becas Progresar

Viernes, 6 de septiembre de 2024

El valor de cuota pasará de 20 mil a 35 mil pesos. Se inicia el segundo periodo de inscripción desde el 5 al 30 de septiembre para las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior (que incluye Enfermería)



Según un anuncio de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, las Becas Progresar aumentarán un 75 por ciento.



Se trata del programa de ese organismo que tiene como objetivo acompañar a los jóvenes para finalizar la educación obligatoria, estudiar en el nivel superior o formarse profesionalmente.



El anuncio del Gobierno sobre las Becas Progresar

“El valor de cuota de la beca Progresar, aumentará el 75% y pasará de 20 mil a 35 mil pesos, tal como anunció el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación. Además, comunicó que se inicia el segundo periodo de inscripción desde el 5 al 30 de septiembre para las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior (que incluye Enfermería)”, dijo Presidencia en un comunicado.



Además, se destacó que la convocatoria de la línea de Progresar Trabajo continúa abierta hasta el 30 de noviembre.



Los requisitos para acceder a las Becas Progresar

Los requisitos de edad para acceder a ellas varían según la línea de beca.



Para Progresar Obligatorio, los estudiantes deben tener entre 16 y 24 años.

Para Progresar Superior, entre 17 y 24 o hasta 30 si están avanzados en la carrera (para Enfermería no hay límite de edad).

Quienes apliquen a Progresar Trabajo deben tener entre 18 y 24 años, con una ampliación a 40 para quienes no poseen trabajo formal registrado.

Por otro lado, los ingresos del grupo familiar de los aspirantes no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en Argentina. También deberán acreditar la asistencia regular a una institución educativa y cumplir con los avances académicos que solicita cada línea.



En el nivel obligatorio la trayectoria no debe verse interrumpida. La asistencia a clase es monitoreada en 3 certificaciones anuales; un registro negativo de presencialidad podría significar la suspensión de la beca.



Además, los becarios de Progresar Obligatorio de entre 16 y 18 años que estén terminando el secundario deberán hacer el Curso de Orientación Vocacional y Laboral como requisito para el cobro de la totalidad de la beca. El curso es virtual, se organiza en módulos autoasistidos y los estudiantes cuentan con 4 semanas para completarlo.



En el nivel superior, los estudiantes avanzados pasarán de tener un requisito mínimo de 2 materias del año anterior aprobadas al 50 % de las asignaturas del año anterior aprobadas. Pero habrá una distinción entre quienes tuvieron beca en 2023 y quienes la solicitan por primera vez. Quienes tuvieron beca en 2023 y no alcanzan el 50 % de materias aprobadas según el plan de estudios de ese año, podrán aplicar al programa.



“Sin embargo, si son adjudicados, percibirán la cuota de transición establecida para 2024, que será un 80 % del monto mensual de la beca. Quienes quieran acceder a la beca por primera vez, deberán cumplir con el requisito del 50 % de materias aprobadas del plan de estudios cursado en 2023 y —de ser adjudicados— percibirán el 100 % del monto mensual de la beca”, detalló Educación.



Cómo inscribirse para acceder a las Becas Progresar, paso a paso

Para inscribirse en las Becas Progresar Superior hay que seguir estos pasos:



Ingresar en la web de Progresar y elegir la línea de beca. Si la persona ya está inscripta en años anteriores debe ingresar con su nombre de usuario o CUIL y contraseña. Si no, debe crear un nuevo usuario.

Completar usuario y contraseña. Si es la primera vez que ingresa, crear un usuario nuevo.



En 1. Datos personales completar todos los campos y hacer clic en Actualizar datos.



Luego, en 2. Encuesta, cliquear el botón Encuesta y completar la información. Es confidencial y no incidirá en la adjudicación de la beca. Si se trata de una persona con discapacidad o refugiada y tiene más de 24 años, adjuntar la documentación que lo avale: CUD o certificado oficial de Conare. Personas refugiadas: certificado oficial de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). Al completar todos los campos de la pantalla, hacer clic en el botón Finalizar encuesta.



Por último, en 3. Datos académicos , elegir la línea de beca correspondiente. Aceptar los términos y condiciones y hacer clic en Finalizar formulario.



Descargar el comprobante de inscripción y guardarlo.