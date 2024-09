CORRIENTES CAPITAL

Scaloni decidió quién se suma a la Selección Argentina tras la baja de Tagliafico

Lunes, 2 de septiembre de 2024

El entrenador definió al reemplazante, quien desde el fútbol local se suma a la convocatoria de cara a la doble fecha de Eliminatorias.



Luego de publicar la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias, sin Lionel Messi y Ángel Di María; el pasado martes se conocieron las dos bajas que sufrirá la citación de la Selección Argentina, por lo que el entrenador Lionel Scaloni definió este domingo sumar a un futbolista del fútbol local.



Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi no podrán estar a disposición del DT por sendas lesiones. Particularmente, la baja de lateral izquierdo preocupaba, teniendo en cuenta que el único natural en esa posición en la convocatoria era Valentín Barco, que no viene sumando minutos a nivel club.



Finalmente, se confirmó este domingo que el pujatense definió incorporar a Marcos Acuña, flamante refuerzo de River y viejo conocido en la Selección, ya que formó parte de los planteles bicampeones de América y del Mundial.



Cuándo juega la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

El primer encuentro del conjunto nacional será de local el jueves 5 de septiembre ante Chile, por la fecha 7; y luego visitará al subcampeón de América, Colombia; el 10 de septiembre.



Argentina vs Chile | Fecha 7| jueves 5 de septiembre | 21:00

Colombia vs Argentina | Fecha 8 | martes 10 de septiembre | 17:30





La lista de convocados de la Selección Argentina para las Eliminatorias

Arqueros



Walter Benítez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Emiliano Martínez

Defensores



Nahuel Molina

Cristian Romero

Germán Pezzella

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Valentín Barco

Marcos Acuña

Volantes



Leandro Paredes

Guido Rodríguez

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Giovani Lo Celso

Ezequiel Fernández

Paulo Dybala

Rodrigo De Paul

Delanteros



Nicolás González

Alejandro Garnacho

Matías Soulé

Giuliano Simeone

Valentín Carboni

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Valentín Castellanos