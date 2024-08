Corrientes Capital

Valdés acompañó a representantes de la Construcción en el Primer Encuentro de Empresarios del NEA

Jueves, 29 de agosto de 2024

El gobernador Gustavo Valdés participó este miércoles del “Primer Encuentro Constructivo de Empresarios del NEA”, organizado por el Grupo Mombay. A través del mismo, se buscan crear alianzas comerciales, educativas y de innovación tecnológica.



El evento tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Capital. “Corrientes se está convirtiendo en un polo de diseño y de construcción arquitectónica, que hacen a nuestra ciudad”, expresó el mandatario, al recorrer la exposición.



Con singular éxito y bajo el lema “Creando Alianzas Comerciales” se desarrolla la mencionada muestra que reúne a más de 3.000 empresarios, emprendedores, y profesionales. Y más de 10.000 potenciales clientes y beneficiarios en los servicios que se ofrecen, albergando así a más de 120 expositores. Está destinado a empresarios, profesionales y estudiantes del NEA y el Litoral.



La coordinación de este Primer Encuentro está a cargo de Insene Posse y Gabriela Moragues, de la citada firma organizadora de eventos.



En este espacio se ofrecen charlas y capacitaciones de la mano de expertos y profesionales en el área, además de ronda de negocios con desarrolladores e inmobiliarias de la región ofreciendo nuevas oportunidades de inversión.



El programa contempla también espacios de coworking para trabajar y conectar con otros profesionales, rondas de preguntas educativas para alumnos del último año de las secundarias y workshops para conocer sobre las nuevas tendencias de servicios y productos en la construcción.



Los participantes pueden disfrutar además de una galería de arte donde admirar el talento creativo de artistas locales y nacionales, de un espacio gastronómico y shows musicales.



Este evento, que dio inicio en la jornada del martes, ofrece un punto de encuentro más que importante donde convergen los artistas principales del sector de la construcción: empresarios, desarrolladores, constructores, proveedores, financieras, inversionistas, y expertos influyentes para capacitar en cada sector.



Dentro del programa está previsto un remate privado de bienes raíces, una gran oportunidad para inversionistas. Por último, se entregarán premios y distinciones.



Gobernador Valdés



“Necesitamos tener desarrollo y regionalización y por eso apoyamos este tipo de eventos. Ver todas las posibilidades de las empresas para venir a buscar su tecnología, diseño, oferta y competencia en un solo lugar”, manifestó como introducción el gobernador Gustavo Valdés.



Luego, destacó que, gracias a una fuerte inversión privada, Corrientes pudo tener un Centro de Convenciones como el que alberga al evento y que “hoy nos da la posibilidad de estar todos reunidos”, para desde el estado “dar fortaleza y visibilidad al sector de la construcción”.



Ciudad moderna



“Corrientes se está convirtiendo en un polo diferente de diseño, de construcción arquitectónica, que hacen de nuestra ciudad un lugar para vivirla y disfrutarla”, remarcó el mandatario, señalando que la Provincia comenzó a invertir en edificios públicos con normas de calidad importante y en ese marco mencionó al Centro Administrativo como el primer edificio del Norte argentino, con certificación Green Building, que “nos permite tener arquitectura moderna y desarrollada”.



También mencionó Valdés el gran desafío encarado de mudar la antigua Unidad Penal 1 a un moderno centro carcelario ubicado en San Cayetano.



Asimismo, el gobernador comentó sobre el avance del megaproyecto “La Unidad”, que incluye la refuncionalización de la Ex Unidad Penal N° 1, en donde se construye un centro de Innovación, paseo de compras, un "Museo de la Cárcel y Centro Interpretativo de la ciencia" y un polo gastronómico.



Sobre ello, informó que en lo que atañe a la parte que le corresponde al estado, se ubica en un 70% de construcción y también un gran porcentaje en lo que concierne al sector privado en el espacio de comercialización para un shopping. “En el medio tendremos un polo de inversión tecnológica, con lo mejor de la arquitectura”, afirmó el gobernador, subrayando que la inversión es cercana a los 40 millones de dólares, lo que se va a combinar con nuevos edificios sobre Costanera Sur, remarcando a su vez la puesta en marcha de embellecimiento de plazas y paseos, respetando siempre la preservación del valor cultural.



La importancia de los profesionales



“Necesitamos buenos ingenieros para construir el futuro. Estamos en una buena plaza para invertir, desarrollar arquitectura y una gran ciudad”, sostuvo con énfasis el mandatario y anheló que cada empresario del sector que invierta la vaya cada día mejor”.



Concluyendo, Valdés instó a los presentes a trabajar juntos y fuertemente para el año venidero, este Encuentro de la construcción sea el doble de grande, que sea “un orgullo y que estén presentes no solo los constructores del NEA, sino de toda la Argentina”.



Mariel Gabur



Respecto a la importancia de este Encuentro, la ministra de Industria, Mariel Gabur, expresó que es “muy importante centralizarlo en la provincia de Corrientes a fin de visualizar el trabajo de los constructores. Todo lo que es obras hace al crecimiento, para poder colocar un emprendimiento industrial, generar viviendas e infraestructura”.



Tras resaltar que es “necesario trabajar juntos, acompañando el estado al sector privado para el crecimiento de la construcción”, Gabur puntualizó que en este espacio permite conocer los adelantos tecnológicos y compartir experiencias con toda la región NEA”.



Para Gabur, no caben dudas que es clave que el sector privado siga generando crecimiento y para ello hay que darle las mejores condiciones para que crezca. “En este sentido, la gestión del gobernador Gustavo Valdés viene apoyando decididamente, ofreciendo líneas de promoción y créditos, haciendo un sacrificio fiscal para ofrecer las mejores condiciones que atraigan nuevas inversiones y se radiquen empresas del rubro”, enfatizó.



Para finalizar, la titular de la cartera industrial provincial dijo que, por medio de este Encuentro, el sector privado de la construcción se verá fortalecido, aportando crecimiento, mano de obra y tecnología, que es “lo que necesitamos los correntinos para seguir creciendo”.