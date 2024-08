Proponen unir calle Moreno con Costanera a través del ex RI9 Martes, 27 de agosto de 2024 Una resolución aprobada en el Concejo Deliberante solicita a la Municipalidad que gestione ante la Provincia y Ministerio de Seguridad de la Nación la cesión de un segmento del inmueble castrense para construir una calle que una las dos arterias vial

En la última sesión del Concejo Deliberante capitalino fue aprobada una resolución que solicita a la Municipalidad la realización de las gestiones necesarias para la cesión de una parte del inmueble del ex Regimiento Nº9 a fin de que se construya una vía de circulación que dé continuidad a la calle Moreno, entre avenida Costanera General San Martín y Padre Borgatti, en sentido circulatorio de oeste a este.



El concejal oficialista Jorge Campos, mentor de esta iniciativa, expuso en los considerandos del expediente que "la trama urbana del casco histórico de la ciudad actualmente no contempla la continuidad de la circulación vehicular de Moreno entre Costanera y calle Padre Borgatti y que esta situación obliga a buscar alternativas para brindar mayor y mejor circulación vial como alternativa, generando diversos inconvenientes".



De igual modo, sumó que "la avenida General San Martín alberga mucha concentración de actividades, gente y vehículos, lo que genera una gran demanda y alternativas para la circulación vehicular adecuada".



A párrafo seguido, completó: "A ello hay que sumarle que la Provincia se encuentra ejecutando un complejo de edificios denominado La Unidad en el inmueble comprendido entre 3 de Abril, Borgatti, Moreno y Don Bosco (que albergaba a la antigua cárcel) para el desarrollo de actividades comerciales, recreativas, educativas, gastronómicas y tecnológicas, lo que dará a la zona una gran concentración, demandando el adecuado espacio seguro y suficiente para la circulación".



Por último, Campos recordó: "Mediante la sanción de la Ordenanza Nº7.144 el Concejo Deliberante (HCD) declaró la Emergencia Vial buscando la instrumentación y aplicación de normas para reducir la siniestralidad, ordenar el tránsito, acrecentar la implementación de tecnología para la promoción de la seguridad vial, entre otros".



La propuesta contó con el acompañamiento de todos los ediles y se espera que en un tiempo no tan lejano esa iniciativa logre avances en lo fáctico.