Docentes de Primaria e Inicial reclaman que no los excluyan del cargo de Preceptor Martes, 27 de agosto de 2024 El proyecto de ley está en el Senado y para monopolizar el cargo de preceptor para profesores secundarios. El sindicato solicitó que a 14 años de su sanción se reglamente y operativice la Ley N° 6.030/2010 de Convenio Colectivo Docente.

En nota dirigida al Vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores, Pedro Braillard Poccard; el secretario general del SUTECO, Fernando Ramírez, solicitó que se modifique el Art. 121 del proyecto de ley de "Reforma del Estatuto del Docente" (Expte. N°17.302) que se analiza ese cuerpo y que ya tiene media sanción de Diputados.



La iniciativa parlamentaria pretende fijar que "para el cargo de Preceptor se requerirá el título Profesor de la Modalidad Técnico Profesional y/o Profesor para la Enseñanza Secundaria o Media".



El SUTECO considera que este proyecto de ley "excluye para el desempeño del cargo de Preceptor a aquellos docentes con el título de Maestro Normal o su equivalente" y asigna preferencia solo por el de "Profesor para la Enseñanza Secundaria o Media".



El sindicato docente entiende que "el aspirante para la cobertura del cargo de Preceptor debe ser el Maestro de Nivel Primario" porque la mayoría de los agentes que se inscriben para desempeñar de ese cargo "son maestros de nivel primario"; ya que los docentes de nivel secundario "se inscriben sino totalmente en su mayoría en horas/cátedra y no como aspirantes para la cobertura del cargo de Preceptor".



Por lo tanto, el SUTECO solicitó que se modifique el párrafo del proyecto de ley de reforma del Art. 121 del Estatuto Docente (Título VI de la Ley Provincial N°3.723), para que quede redactado de la siguiente manera: "Para el cargo de Preceptor se requerirá el título de Profesor de la Modalidad Técnico Profesional en concurrencia con su título de base y/o el de Maestro de Nivel Primario y Maestro de Nivel Inicial con título expedido por el Estado para la enseñanza pública provincial".



En su nota, Fernando Ramírez también le solicitó que, a 8 años de su sanción, se reglamente y operativice la Ley N°6.475/18 de Enseñanza de Educación Provincial "que introdujo profundas reformas al Estatuto del Docente y contiene todo un plexo normativo vinculado con la educación superior y en particular con la modalidad técnico profesional. "Plexo normativo que debió ser tenido presente al momento de la elaboración del proyecto de ley autoría del diputado Norberto Ast", señala.



El SUTECO también solicitó se, a 14 años de su sanción, se reglamente y operativice la "Ley N°6.030/2010 de Convenio Colectivo para la Docencia provincial", para que el Estado y los sindicatos docentes tengan el ámbito adecuado para debatir mejoras del sistema educativo.