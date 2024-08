Kunin: "Tenemos una identidad casi única en el país", así que "la idea es trascender fronteras"

Martes, 27 de agosto de 2024



Beatriz Kunin, la Presidenta del Instituto de Cultura, aseguró que los correntinos “tenemos una identidad casi única en el país”, así que en ese sentido “la idea es trascender fronteras”, completó. Agregó: “el camino que se trazó vamos a continuar".



Al recordar su paso por la Municipalidad de Corrientes por más de 20 años, Kunin expresó que “con mucho orgullo vuelvo al ruedo, con el honor de que el señor Gobernador me haya elegido para esta importante tarea”. Adelantó así que “el camino que se trazó se va a continuar, yo no vengo a reemplazar a nadie, soy la sucesora en la gestión que el Arquitecto Gabriel Romero inició y que hoy cumple funciones como Decano de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)”.



En lo que respecta a la impronta que le imprimirá a su gestión, comentó que “vamos a ampliar todo lo posible nuestro trabajo en el interior de la Provincia, tratar de federalizar y colaborar con los municipios en todo aquello que lo requieran”. Igualmente “ya tenemos un proyecto de trabajo que en uno o dos días se los vamos a entregar en la oficina del Instituto de Cultura para que lo tengan a mano, de cuál es el plan federal que tenemos”, les dijo la nueva titular del área a los periodistas.



Fue consultada además sobre los lineamientos que le pidió Valdés para llevar adelante, ante lo cual señaló que “el Gobernador me dio la libertad de hacer lo que considere: ustedes saben que vengo de la gestión privada y que por ahí hay otra mirada, una mirada de afuera, y como aún tenemos un año largo por delante, hay mucho por hacer todavía”. Asimismo, hizo propia las palabras del Mandatario provincial, acerca de que “somos un pueblo muy rico, una Provincia con mucha capacidad de salir adelante; tenemos algunas cosas en contra ya que estamos lejos de otros centros, las localidades son muchas, más de 70 municipios, pero dispuestos a transitar el camino y hacer que cada correntino pueda vivir mejor”.



Hizo público también sus intenciones al frente del Instituto de Cultura de Corrientes: “Quiero que saquemos la Provincia fuera de la Provincia, la Capital fuera de la Capital, el interior fuera del interior, y que podamos también exportarnos de alguna manera”. Agregó que “tenemos una identidad casi única dentro del país, tenemos nuestra propia música, comida, nuestro propio idioma”, entonces “la idea es trascender, porque no hay límites geográficos, nosotros somos una región compartida con el sur de Paraguay, el sur de Brasil, nuestros ríos no nos dividen, sino que nos unen”, acotó Kunin.



Por último, manifestó que “debemos seguir apoyando a los emprendedores, a los desarrolladores, ampliar la tarea de los gestores culturales, de los escritores, el arte, que es algo que en los últimos años se incluyó dentro de la gestión cultural”.