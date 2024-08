"Entre sombras y esperanza" una canción para Loan Lunes, 26 de agosto de 2024 Esta canción no tiene fines de lucro. Nuestro único propósito es difundir este mensaje y sensibilizar a la sociedad sobre la tragedia de los niños desaparecidos. link: https://www.youtube.com/watch?v=9EXIHUqtFxk Esperamos que, al escucharla, más personas se unan a la causa y trabajen juntos para proteger y encontrar a nuestros niños. Agradecemos su apoyo y les invitamos a compartir esta canción para que llegue a más personas. Juntos, podemos hacer la diferencia.



Welcome to our channel. We are a group committed to using music to raise awareness about important causes. Today, we share with you a very special song titled "Loan, ¿dónde estás?" (Loan, Where Are You?), dedicated with utmost respect to all missing children, especially Loan.



This song is not for profit. Our sole purpose is to spread this message and raise awareness about the tragedy of missing children. We hope that by listening to it, more people will join the cause and work together to protect and find our children.



We appreciate your support and invite you to share this song so that it reaches more people. Together, we can make a difference.





