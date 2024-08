El BCRA deberá entregar en octubre casi el doble de dólares para importaciones

Lunes, 26 de agosto de 2024



"En términos relativos, en el próximo mes la demanda de pagos superaría el 150% de los devengamientos", alerta el último informe de Consultatio, la compañía de Eduardo Costantini.



El BCRA terminó la semana con compras por US$ 232 millones y en agosto acumula US$ 539 millones. Esto se produce a contramano de lo que se esperaba siendo un mes típicamente negativo por los componentes estacionales. Pero en el mercado explican este fenómenos y avisan que tiene fecha de caducidad.



"Existen dos factores que permiten explicar esta dinámica: i) la menor demanda de divisas del sector energético y ii) la dilación de pagos por parte de importadores ante la inminente baja del impuesto PAIS", explica el último informe de Consultatio, la compañía de Eduardo Costantini.



La visión de la firma es que esta performance "tiene fecha de expiración". "Por la modificación en el esquema de acceso al MULC, en los próximos meses los pagos de importadores resultarán hasta un 150% superiores que las importaciones devengadas", alertan. Vale recordar que se modifcó el plazo de acceso al MULC desde 4 cuotas por el 25% de lo importado a dos cuotas de 50% cada una.



El cálculo que hace Consultatio es el siguiente: considerando las importaciones devengadas de bienes hasta el momento y suponiendo un devengamiento de US$ 5.000 millones en agosto, en el próximo mes se deberían enfrentar pagos por cerca de US$ 7.500 millones sólo en concepto de bienes, que además podrían ser superiores por la dilatación de pagos que estaría teniendo lugar en el actual mes.



"En términos relativos, en el próximo mes la demanda de pagos superaría el 150% de los devengamientos. Para que se entienda: el BCRA deberá entregar en octubre casi el doble de dólares para importaciones que los que entregó en junio", alerta.



El mercado no está descontando que la normalización del esquema importador sea un problema y aún le reconoce credibilidad plena al Gobierno. "Esta inquietud no se ve plenamente reflejada en los precios de mercado, o bien no lo hace de la misma manera en todos los activos", avisa Consultatio.



"Uno esperaría que los activos que ofrecen cobertura cambiaria se anticipen a un BCRA que vuelve a ponerse vendedor en el MULC en los próximos meses. Sin embargo, los títulos dólar link siguen operando como si nada fuera a pasar y evidencian una posición principalmente vendedora, acumulando una corrección de casi en las últimas semanas", apuntan.



Dicho de otra manera, Consultatio explica: el mercado no está descontando esquema importador vaya a ser un problema para el BCRA y aún le reconocen credibilidad plena al Gobierno, que no pierde oportunidad de remarcar que el esquema cambiario actual no se negocia (crawling peg del 2% y cepo) al menos en el corto plazo.