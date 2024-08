Buque varado: solo podrá subir personal sanitario y no podrá bajar nadie Miércoles, 21 de agosto de 2024 Se le prohibió desembarcar a la tripulación de un buque con bandera de Liberia que llegó a la Argentina desde Brasil debido a que un tripulante "presenta lesiones cutáneas de aspecto vesiculares predominantemente en tronco y cara".

En un comunicado oficial desde Salud se detalló que el hombre "fue aislado del resto de la tripulación", y que la novedad había sido informada de antemano a las autoridades de Sanidad de Fronteras por el agente marítimo responsable del buque en cuestión.



De este modo, se activó el protocolo de emergencia de salud pública de interés internacional (ESPII), se solicitó control médico a bordo de toda la tripulación y personal de prácticos y se tomarán muestras de las lesiones acorde a la indicación de vigilancia epidemiológica. Por lo tanto, la embarcación con destino a Puerto San Lorenzo, Santa Fe, quedará en rada sin libre plática, por lo que solo podrá subir personal sanitario y no podrá bajar nadie", informaron.



Se espera que toda la tripulación esté en cuarentena hasta que se completen tanto la inspección del personal de Sanidad de Fronteras como el proceso de análisis de muestras que se tomen.



Desde Salud informaron que "en nuestro país no se han registrado aún casos con la nueva variante de viruela símica Clado Ib proveniente de África, la cual fuera declarada como evento de salud pública de importancia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".



En vez, el Ministerio de Salud de la Nación "sigue priorizando las acciones de vigilancia epidemiológica para la detección, diagnóstico precoz, atención adecuada e implementación de medidas de aislamiento y rastreo de contactos de posibles casos", explicaron.



"Además, se reforzaron las recomendaciones según las guías del Reglamento Sanitario Internacional para dar las alertas ante sospechas a todos los referentes de frontera en los puntos de entrada terrestre, puertos y aeropuertos", consta en el comunicado.