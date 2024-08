Convocan a profesionales para integrar el Servicio Penitenciario

Martes, 20 de agosto de 2024

Las autoridades reiteraron que el 13 de agosto se abrió la inscripción para ingresar como personal profesional del Servicio Penitenciario. Conocé las especialidades y requisitos.



La Jefatura del Servicio Penitenciario Informa que desde el día martes 13 y hasta el día viernes 23 de agosto del año en curso, en el horario de 8 a 13, se halla abierta la inscripción, para ingresar como Personal Profesional del Servicio Penitenciario Provincial, autorizado por Resolución Ministerial N° 0049 , en las profesiones que a continuación se detallan:



CAPITAL: 04 MÉDICOS CLÍNICOS, 02 MÉDICOS PSIQUIATRAS



PARA LA CIUDAD DE PASO DE LOS LIBRES: 01 MEDICO CLÍNICO



La preinscripción se llevará a cabo, en la Dirección de Instituto Superior de Formación y Capacitación Penitenciaria sito en Calle Pellegrini esquina San Luis.



Los requisitos que deben reunir los interesados para la inscripción: Toda documentación debe ser presentada en carpeta cuales color celeste



Ser Argentino/a nativo/a o por opción.



Tener hasta 35 años como máximo. certificado de buena conducta.-



No haber sido exonerado o declarado cesante o inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Copia certificada por el colegio correspondiente de matrícula profesional (años de antigüedad en la respectiva matricula y si registran o no sanción disciplinaria).



Tener idoneidad psicofísica adecuada para la función a desempeñar, sin perjuicio del examen preocupacional que deberá efectuarse en todos los casos, al momento de la designación para el alta laboral ante el organismo de la Subdirección de Reconocimientos Médicos.



Copia certificada de título de grado certificada por Escribano Publico, con acta notarial.



Curriculum Vitae, debiendo acreditar su experiencia laboral manifestada en el mismo, si tuviera. 1 foto 4x4 fondo celeste.-



Tener domicilio real no menor a 3 años en la localidad para la cual se postula debidamente acreditado. (certificado de domicilio).