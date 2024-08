Valdés pidió a los productores redoblar esfuerzos para seguir avanzando

Lunes, 19 de agosto de 2024

El primer Mandatario manifestó que en el país “estamos atravesando una etapa nueva más responsable, con fuerte caída de la inflación y del déficit fiscal, así que tengamos fe” y por eso “vengo a pedirles más, necesitamos producir y más valor agregado



El gobernador Gustavo Valdés asistió este domingo al Acto Inaugural de la 88° Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio de Corrientes, que se lleva adelante en el predio ferial de la Sociedad Rural de Corrientes, ubicada en Riachuelo.



Luego del Almuerzo Oficial con las autoridades de la Sociedad Rural de Corrientes, representantes de otras organizaciones del campo a nivel nacional como provincial; con funcionarios provinciales y municipales; con los intendentes de Riachuelo, Martin jetter; y su par de Capital, Eduardo Tassano; productores y trabajadores del sector, Valdés se dirigió a la zona de remates, donde emitió su discurso para dejar formalmente inaugurado el evento. En ese marco, inició su alocución destacando la labor y protagonismo del campo: “Acá se ve lo que se hace todo el año, dejando en evidencia que son un ejemplo de trabajo, compromiso y de logros”, a lo que agregó que “son un motor indispensable de la economía” y “gracias al esfuerzo de ustedes a veces los correntinos tenemos el tercer o cuarto stock ganadero en el país”.



Luego, hizo referencia a la calidad y cantidad de la producción de Corrientes, donde priorizó que todo esto es posible por “los avances de la genética, donde cada año los animales que se presentan son mejores”. Acto seguido, recordó que “este año en la Rural de Palermo los grandes campeones de la raza Braford fueron correntinos”.



Situación económica



Por otro lado, el Gobernador destacó que “somos una de las provincias con menor presión fiscal y cada peso que recaudamos del Impuesto Inmobiliario Rural va a parar exclusivamente al campo y por cada peso la Provincia invierte otros dos”. En ese sentido, dijo que “desde el Gobierno de Corrientes conocemos y reconocemos lo que hacen los productores, porque sabemos que el trabajo del campo es muy duro”.



Seguidamente, volvió mencionar cada uno de los programas que brinda el Gobierno para avanzar en diferentes beneficios para el sector, teniendo en cuenta que “la economía nunca es fácil”, ya que “en el Gobierno nacional anterior hubo restricciones en la importación de carne, pero estamos atravesando una etapa nueva y más responsable. Tengamos fe, porque los correntinos somos un pueblo de fe”.



Además, el primer Mandatario recordó que “en Corrientes hace mucho que no tenemos déficit fiscal, por el contrario, tenemos ejercicios con superávit y no tenemos deuda pública”. Por ello, “les queremos brindar nuestro apoyo incondicional y pedirles más”, porque “necesitamos producir más y darle más valor agregado a la producción; necesitamos que los terneros crezcan en Corrientes e industrializar la carne” remarcó.



Mensaje al sector



“Necesitamos mejorar el sector productivo para generar y producir empleo”, insistió y acotó que “lo que recaudamos es para poder brindar mejor educación y para que la red de hospitales siga creciendo”, porque “somos una gestión pro mercado”.



Finalmente, volviendo a la producción local, Valdés mencionó a modo de ejemplo, que “el sector arrocero va a alcanzar 120 hectáreas sembradas, lo cual es un verdadero hito y eso es lo que tenemos que lograr, porque es la única forma de cambiar la realidad” y “le seguiremos pidiendo al campo, porque cuando el país nos necesitó estuvimos los correntinos y cuando el campo nos necesita siempre estamos, así que avancemos en esa dirección”, y cerró invitando a que “tenemos las puertas abiertas de la gestión siempre, para resolver las cuestiones que sean necesarias”.



Producción local de calidad



Por su parte, el ministro de Producción de la Provincia, Claudio Anselmo, indicó que “Corrientes sigue mostrando el campo y estamos muy satisfechos por estos eventos que se siguen desarrollando”. En esa línea, remarcó la importancia de avanzar con la producción de calidad local que posiciona a la Provincia a nivel nacional e internacional, aunque “pese a los últimos años de sequía e incendios igual pudimos avanzar”.



Para cerrar, recalcó que el Gobierno provincial cuenta con el plan de pastura junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para que dé respuestas a todo el territorio y “de ahí los productores se pueden abastecer por las semillas sembradas, lo que nos da otras mejoras en la calidad, potenciando la producción”.



“Estamos ante un escenario inmerso de paz donde contribuimos al crecimiento de la Provincia y el país”, comenzó diciendo en su discurso el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Francisco Velar, quien remarcó que “lo que vemos en este evento es el fruto del esfuerzo de muchos”. A su vez, agregó que “lo que se observa es una inversión del campo y es solo una parte de lo que aportamos”, porque “todo ocurre sin la necesidad de protecciones o privilegio y a pesar de las dificultades”, valorando el compromiso en los mensajes del presidente Javier Milei con el sector, que “si bien falta mucho, tenemos que reestructurar un plan federal para ponderarnos”.



Siguiendo en esa línea, dijo que “comprendemos la impaciencia de los productores, pero entendemos que esas molestias deben dar paso a un tiempo prudencial para que las autoridades puedan desarrollar sus propuestas”, ya que “no se puede modificar en ocho meses lo que no se hizo en 80 años, sabemos que hace faltan muchos cambios”. “Invitamos a opinar con responsabilidad dejando atrás los ideologismos, basándose en los hechos de la realidad y la ciencia”, recalcó el referente.



“Todos sabemos lo que hicimos y lo que no hicimos para llevar a un país rico al borde del abismo y la fractura, y entendimos que no es normal gastar más de lo que ingresa, ni vivir bajo una doble moral o pretender sustituir a la justicia”, explicó ejemplificando dichas palabras con la época del anterior Gobierno nacional.



En cuanto al nivel local, Velar destacó que “en Corrientes se cuenta con políticas públicas razonables, con un buen clima para las inversiones” y “por nuestra parte manteniendo a la Sociedad Rural con aspiraciones juveniles y que se involucra queriendo ser y parecer”. Por ello “defendemos las diferentes actividades del campo”, finalizó, dejando en evidencia el compromiso por parte del sector.