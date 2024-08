VALDES: de San Martín para construir un país mejor"

Lunes, 19 de agosto de 2024

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este sábado en Yapeyú, el acto central por el 174° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José Francisco de San Martín.

En su discurso, destacó dos valores del prócer: ejemplaridad y arrojo. Estos, consideró, "son fundamentales para construir el país que queremos, donde estudiar y trabajar sea el camino que garantice una vida mejor ".



“En momentos tan convulsionados como los que vive nuestro país, volvemos a honrar su memoria y a recordar su vida", inició su alocución el gobernador Valdés, al referirse a la figura del Libertador.



En referencia a la coyuntura sociopolítica, el mandatario consideró que "cuando parece que los argentinos perdemos el rumbo, siempre tenemos a dónde mirar para saber qué es lo que debemos hacer, y esa hoja de ruta es Don José de San Martín." Él siempre puso lo público por encima de los intereses personales para construir un destino pujante y justo para todos los argentinos", adicionó el mismo, a la vez que definió al prócer en dos palabras: "ejemplaridad y arrojo".



"Ejemplaridad hubo en el encuentro de San Martín con Simón Bolívar, el cual podía haber sido un duelo de egos de dos grandes líderes, pero, sin embargo, optó por el abrazo fraterno y por evitar cualquier conflicto en aras de un bien superior como era la libertad de América del Sur", graficó Valdés.



El gobernador recordó que "San Martín se fue a España a capacitarse pero volvió a su tierra, hizo su tarea y dio un paso al costado, optando por el exilio para no participar de guerras fratricidas".



En otro orden de consideraciones, también reconoció que el Libertador "llevó adelante una vida austera y proba, sin usar su capacidad de influencia para obtener alguna prebenda".



Por otra parte, Valdés dio cuenta que San Martín tuvo "arrojo para encarar tareas que a todas luces son muy difíciles, que necesitamos para construir el país que soñamos".



"Tenemos por delante una tarea titánica, lograr que estudiar y trabajar sean el camino de una vida mejor, hacer que no haya niveles de pobreza que nos avergüencen, y que no haya niños se vayan a dormir con hambre", añadió el mismo.



Continuando, el mandatario instó a "aprovechar nuestras riquezas naturales, a incorporarles valor para generar empleos de calidad para más argentinos". "Hay mucha tarea por hacer, hay más de 1.200.000 correntinos y 45 millones de compatriotas que esperan soluciones para vivir mejor, y ese tiene que ser nuestro compromiso", agregó seguidamente.



Finalizando, el gobernador instó a la ciudadanía a que "sigamos por el camino del Padre de la Patria para que alguien dentro de muchos años recuerde que nuestro paso por la tierra ha sido con honor, con gratitud y con lealtad", cerrando con un enfático: "¡Viva San Martín!, ¡Viva Yapeyú!, ¡Viva Corrientes!" y "Viva la patria!".







Intendente Fagúndez



“Yapeyú, cuna del Libertador, es mucho más que un lugar en el mapa, es símbolo de nuestra identidad que nos motiva a construir un país más justo y equitativo”, dijo al iniciar su discurso la intendente local, Marisol Fagúndez, agregando que San Martín “no solo fue un gran militar, sino también un estadista visionario y un humanista comprometido con el bienestar de su pueblo”, enfatizando que su legado de se erige como un “faro de esperanza para todos aquellos que luchan por la libertad y la justicia”.



Fagúndez resaltó que al recorrer las calles de Yapeyú, “podemos sentir su presencia en cada rincón. Su espíritu sigue vivo entre nosotros. Su grito de libertad resuena desde la inmortalidad, hasta nuestros días y para siempre”, subrayando que San Martín, con “humildad llevó adelante la gloria libertadora y nos hizo ser argentinos libres y soberanos”.



“Honestidad, austeridad, patriotismo y compromiso con el bien común, fueron sus principios que debemos cultivar y transmitir a las futuras generaciones”, remarcó en otra parte de su mensaje la jefa comunal.



Luego, se dio tiempo para poner de relieve el apoyo y el compromiso incondicional del gobernador Gustavo Valdés a todo el pueblo correntino, “promoviendo el desarrollo local y regional, insertándonos en un mundo productivo y competitivo a nivel mundial, con desarrollo turístico que genera empleo y un intercambio cultural incalculable”.



“Gracias gobernador por seguir creyendo que nos merecemos un lugar mejor y que nuestros sueños se hagan realidad”, aseveró Fagúndez.



Para culminar, se mostró “orgullosa de esta comunidad que lleva el nombre de San Martín en su corazón” e hizo un llamado como correntinos a “trabajar por un país más justo, solidario y próspero, con igualdad de oportunidades para todos.”.







El acto



En el inicio, se efectuó la presentación de la Agrupación Libertador al gobernador Gustavo Valdés quién pasó revista y saludó a los efectivos formados, junto al Comandante de la 1ra. División del Ejército, general de Brigada Javier Alberto Palazón y a la intendente local, Marisol Fagúndez.



Posteriormente, hizo ingreso el sable corvo del Libertador General San Martín en manos del sargento Carlos Matuchesky perteneciente al Destacamento Yapeyú del Regimiento de Granaderos a Caballo.



Continuando, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Militar Vuelta de Obligado del Grupo de Artillería de Monte III, con asiento en Paso de los Libres, tras lo cual fue el momento del toque de silencio para recordar el Libertador de la Patria y se colocó la Bandera Oficial de la Nación a media asta.



Siguió el acto con la invocación religiosa a cargo del reverendo padre capellán castrense, Fausto Simón y luego, se realizó homenaje al sargento Juan Bautista Cabral, que tradicionalmente se lleva a cabo en medio de un clima de respeto y admiración.



En virtud de ello, el Jefe del Destacamento Militar Yapeyú, mayor Omar Leyes invocó al sargento Cabral, a lo que fue contestado por el sargento Patricio Ledesma.



Seguidamente, se procedió a colocar ofrendas florales al pie del Monumento al General San Martín, tras lo cual se retiró del predio el sable corvo del General San Martín y la Agrupación Libertador adoptó el dispositivo de desfile. Luego, las autoridades acompañaron al gobernador Valdés al Templete donde se realizó la firma del libro histórico de visitas.



Como cierre, se desplegó el desfile cívico militar sobre la avenida Libertador, con la participación de fuerzas de seguridad, ex Combatientes de Malvinas, instituciones educativas y agrupaciones tradicionalistas, entre otros







Presencias



Acompañaron el acto, el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick, ministros, secretarios y subsecretarios del ejecutivo provincial, el Jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Angel Leguizamón, legisladores nacionales y provinciales, la cónsul argentino en Uruguayana, Verónica Limongelli, concejales, autoridades comunales, intendentes de localidades del interior provincial, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, ex Combatientes de Malvinas, agrupaciones tradicionalistas, docentes, alumnos y público en general.



