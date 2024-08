Boca Juniors derrotó 3-2 a San Lorenzo en un clásico vibrante

Lunes, 19 de agosto de 2024



El Xeneize se impuso en un choque en el que ambos equipos tuvieron la cabeza puesta en las copas internacionales. Andrés Vombergar, de penal, había abierto el marcador para el Ciclón; pero Giménez, Saracchi y Merentiel revirtieron la historia.



En el final, Leguizamón descontó para el elenco de Romagnoli. En el primer tiempo hubo una polémica que pudo haber cambiado el destino del pleito

¡Final del partido!



El clásico fue para Boca Juniors. El conjunto de Diego Martínez demostró personalidad para reponerse de un primer tiempo para el olvido. Andrés Vombergar, de penal, abrió el marcador con una ejecución perfecta; pero en el complemento el Xeneize reaccionó con los ingresos de Medina, Advíncula y Merentiel. Milton Giménez, emparejó las acciones y Marcelo Saracchi capitalizó un error de Altamirano para festejar el 2 a 1. En las instancias finales, el delantero uruguayo extendió las diferencias y en la última jugada Leguizamón selló el 3 a 2 definitivo desde los doce pasos. Ya son 303 días sin conocer la derrota en La Bombonera.



Minuto 51: ¡Gol de San Lorenzo!



Desde los doce pasos, Leguizamón cruzó su remate para sellar el 3 a 2. Se viven momentos de tensión en el cierre del clásico.



Minuto 48: ¡penal para San Lorenzo!



Saracchi le cometió una clara falta a Leguizamón y San Lorenzo afronta la posibilidad del descuento. El lateral se fue expulsado con doble amarilla.

Minuto 44: ¡Gol de Boca!



Miguel Merentiel capitaliza una gran asistencia de Anselmino y toca hacia el palo más lejano de Altamirano. Una gran conquista del uruguayo con el que liquida el clásico. Se jugarán 5 minutos más.



Minuto 41: Merentiel amenaza con liquidar el pleito



El delantero uruguayo genera complicaciones en la defensa de San Lorenzo. El Ciclón se quedó sin armas para ir en busca del empate y termina el clásico con más actitud que buenas ideas. El Xeneize aguarda el final del compromiso.



Minuto 31: Boca domina y se acerca a la victoria



El Xeneize juega con autoridad y descarta las posibilidades del empate de San Lorenzo con una solvencia defensiva que fue reparada con el ingreso de Medina y Advíncula. San Lorenzo muestra resignación.



Minuto 18: Milton Giménez se pierde el tercero



Tras un grosero error defensivo de San Lorenzo, el ex delantero de Banfield quedó mano a mano con Alramirano, pero su remate se fue desviado. De todos modos, la acción concluyó con un fuera de juego del atacante.



Minuto 10: ¡Gol de Boca!



El Xeneize capitalizó un grosero error de Altamirano y revirtió la historia en La Bombonera. Marcelo Saracchi festejó junto a Diego Martínez el 2 a 1. Cuando se reanudó el pleito, el Pocho Cerutti tuvo el empate para San Lorenzo, pero definió desviado. Se vive un gran espectáculo en La Bombonera.



Minuto 5: ¡Gol de Boca!



A través de una pelota parada ejecutada por Kevin Zenón, Anselmino sorprendió por el segundo palo y se la bajó a Milton Giménez, quien dominó y le rompió el arco a Altamirano. Las modificaciones causaron un efecto favorable en el Xeneize. Están 1 a 1, pero los de Diego Martínez no se conforman y van por más.

te que se fue a centímetros del ángulo derecho de Altamirano.





Minuto 15: San Lorenzo reclama un penal de Marcos Rojo



El central del Xeneize tocó la pelota con la mano dentro del área y Vombergar reaccionó de inmediato con el pedido del penal. Gabriel Paletta, desde el VAR, le pidió a Pablo Echavarría que revise la acción a través de su monitor.



Minuto 8: Boca domina, pero no lastima



La pelota la tiene el conjunto de Martínez, pero todavía no logró generar ocasiones de riesgo. San Lorenzo está cómodo con una presión que comienza con el sacrificio de Sebastián Blanco y Andrés Vombergar.