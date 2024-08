Predicciones del 19 al 25 de agosto de 2024 para todos los signos

Lunes, 19 de agosto de 2024

Qué podemos esperar de la Luna llena de este lunes y los movimientos tensos de la semana. Por qué serán "días de reestructuración y orden". Mirá el pronóstico para toda la rueda zodiacal.



El horóscopo semanal del 19 al 25 de agosto de 2024 estará marcada por con Venus y Júpiter en tensión con Saturno y el Sol con Urano, sumado a la Luna llena en el grado 27 de Acuario. Son los últimos días de la temporada Leo, el jueves el Sol ingresa al signo de Virgo. El fin de semana Venus cuadra con Marte y Mercurio retrógrado armoniza con el planeta rojo.



La Luna llena del lunes será una lunación especialmente desafiante debido a las tensiones que acontecen en horas cercanas a su alineación, la mejor manera de abordarlo será fluir con los movimientos que se den durante los próximos catorce días, evitar quedarnos en posturas de control y rigidez, ir más allá del individualismo para tener en cuenta a los demás.



El Sol y la Luna en tensión con Urano, regente de Acuario, trae movimientos inesperados, tensión energética, cambios, sorpresas, cortes e interrupciones.



Serán días de reestructuración, orden y madurez en las relaciones, Venus y Saturno nos proponen responsabilizarnos, manejarnos con cuidado y, si es necesario, poner límites.



Júpiter en tensión con Saturno nos invitan a cuidarnos de cualquier tipo de excesos, avanzar con planificación, compromiso, confianza y esfuerzo, habrá desafíos en cuestiones económicas y el área de recursos.



El Sol finaliza su temporada en su signo regente para ingresar a Virgo, del elemento tierra, así que ahora hay que avanzar en desarrollar y poner en práctica las ideas y proyectos que gestamos.



La energía se comienza a regular y conectamos con mayor facilidad con nuestros cuerpos físico, mental y emocional. Durante la temporada Virgo comprendemos que el cuerpo material brinda señales claras sobre el estado o de todos los campos que habitamos. También apreciamos las formas de aportar y cooperar que tenemos los seres en cualquier sistema u organización, incluso en las acciones de servicio más pequeñas.



Horóscopo semanal para Aries

La semana comienza con la Luna llena en su mundo de grupos, amistades y proyectos a largo plazo. Esto traerá movimientos y culminaciones, tengan en cuenta las mejoras que son necesarias para continuar creciendo y mejorando en esta área.



La noche del miércoles la Luna ingresa a su signo, dándoles mayor sensibilidad, magnetismo y prioridad para enfocarse en sus necesidades y proyectos individuales.



El viernes, Venus en tensión con Marte les invita a enfocarse en aquello que necesita de su orden y cuidado, priorizar asuntos profesionales, proyectos pendientes y el cuidado de la salud.





Horóscopo semanal para Tauro

La semana comienza con la Luna llena en su mundo laboral, trayendo movimientos y caídas de fichas en proyectos a mediano y a largo plazo. Evalúen cuáles estructuras y formas deben modificar.



El Sol tensión con Urano en su signo les invita a continuar mejorando aquellas áreas de su vida que así lo necesiten para moverse con mayor espontaneidad, evolución y consciencia.



La noche del viernes la Luna ingresa a su signo y permanece allí todo el fin de semana, invitándoles a priorizar sus necesidades y proyectos, cuidar de su descanso y nutrición.





Horóscopo semanal para Géminis

La semana comienza con la Luna llena en su mundo de estudios, asuntos legales y viajes, trayendo movimientos, cierres y caídas de fichas en sus búsquedas internas y externas.



Aprovechen esta semana para registrar los pensamientos y creencias que les impiden confiar en ustedes mismos y en la vida que les rodea.



Júpiter en su signo en tensión con Saturno les invita a crecer y expandirse en su mundo profesional. Asumirán mayor compromiso, constancia y responsabilidad en proyectos propios y ajenos. Serán días desafiantes, den su mejor esfuerzo.



Horóscopo semanal para Cáncer

La semana empieza con la Luna llena en su área de recursos compartidos, lo que trae movimientos, cierres y caídas de fichas en pagos y deudas, en sus relaciones más significativas (de pareja o de socios).



Serán días desafiantes para su mundo emocional, hay movimientos y decisiones importantes que están analizando. Tengan una mirada realista, necesitarán planificación, compromiso y responsabilidad.



Horóscopo semanal para Leo

La semana comienza con la Luna llena en su mundo vincular, lo que trae movimientos y caídas de fichas en sus relaciones más importantes, en especial con socios y pareja. La Luna en Acuario, su signo opuesto complementario, les invita a pensar cómo pueden mejorar su forma de vincularse con los demás.



El Sol en tensión con Urano les invita a comprometerse con las innovaciones, mejoras y cambios que son necesarios llevar a cabo en sus proyectos individuales y profesionales; están en busca de una vuelta de rosca creativa.



En labores grupales será clave unir el potencial de todas las partes, abrirse a nuevas ideas y miradas sin dejar de exponer las suyas.



Horóscopo semanal para Virgo

La semana inicia con la Luna llena en su mundo laboral, lo que trae movimientos, cierres y caídas de fichas en su profesión, lugar de trabajo y la relación con sus pares, también impacta en su salud, rutina y cuidado del cuerpo.



Venus en su signo se opone con Saturno, les invita a madurar sus relaciones más importantes, responsabilizarse y poner los límites que hagan falta.



El jueves el Sol ingresa a su signo, brindándoles energía, brillo, claridad, motivación y magnetismo, su temporada inicia con el planeta Venus en tensión con Marte, invitándoles a comprometerse en mejorar su forma de desenvolverse en su mundo profesional y en proyectos a mediano y a largo plazo.



Horóscopo semanal para Libra

La semana empieza con la Luna llena en su área de proyectos y búsquedas individuales, lo que trae movimientos y caídas de fichas en romances, viajes y el contacto con eso que les apasiona; pregúntense a qué necesitan darle espontaneidad, innovación y creatividad.



Esta semana es un momento clave para quitar de sus vidas lo que ya no les representa, generar grandes cambios y reinventarse.



El viernes, Venus en tensión con Marte les invita a meditar sobre la forma con la que encaran sus relaciones, el propósito de estas en sus vidas, es momento de no dejarse llevar por viejas idealizaciones para registrar los hechos reales.



Horóscopo semanal para Escorpio

La semana empieza con la Luna llena en su mundo interno, hogar y familia, esto trae movimientos, cierres y caídas de fichas en sus memorias. La Luna les invita alcanzar su sostén individual, animarse a mudanzas y mejoras.



Esta es una semana para que observen con atención los patrones familiares que puedan estar manifestándose durante los próximos días.



El Sol en tensión con Urano traerá sorpresas y desafíos para su mundo vincular, en especial con socios y pareja, teniendo que actuar con mayor espontaneidad y soltura, actualizarse, reinventarse y abrir nuevas opciones.



Horóscopo semanal para Sagitario

La semana comienza con la Luna llena en su área de comunicación y mundo mental, lo que trae movimientos, cierres y caídas de fichas en firmas, acuerdos, asuntos comerciales, traslados, viajes, comunicación y tecnología.



Esta semana observen cómo está su relación con hermanos y vecinos, qué pueden mejorar en estas áreas.



Júpiter en tensión con Saturno les invita a incomodarse para crecer, habrá proyectos o búsquedas en conjunto que requerirán de que den un paso adelante hacia su madurez. Quizá sientan que sus proyectos implican cierto sacrificio personal.



Horóscopo semanal para Capricornio

La semana comienza con la Luna llena en su mundo económico y material, lo que genera movimientos, cierres y caídas de fichas que les ayudarán a mejorar su forma de invertir y administrarse. ¿Cómo está su autoestima?,¿qué relación tienen con su propio merecimiento, reconocimiento y bienestar?



Júpiter en tensión con Saturno les propone desafiarse y seguir cultivando su mente, aprender nuevos conocimientos, idiomas y herramientas, planificar y realizar viajes, abrir nuevas búsquedas profesionales y laboral.



Horóscopo semanal para Acuario

La semana comienza con la Luna llena en su signo, brindándoles claridad, movimientos y culminaciones hacia su personalidad, deseos y decisiones individuales.

sta semana es el momento para enfocarse en lo que quieran mejorar en sus vidas, darle espacio a la reflexión para que se haga presente ese deseo que ya no pueden seguir postergando.



El Sol en tensión con Urano, su regente,les invita a observar en qué relación importante han estado enfocados estas últimas semanas. Es un momento clave para ser honestos con sus necesidades y deseos, elegir el diálogo que permita la escucha y expresión de ambas partes.



Horóscopo semanal para Piscis

La semana inicia con la Luna llena en su mundo interno y emocional, trayendo movimientos, claridad y culminaciones en las áreas de servicio o cuidado de los demás. También podrán darse cuenta de historias que no han cerrado y en las que siguen enganchados.



Poco antes de la medianoche del martes, la Luna ingresa a su signo, dándoles mayor intuición y sensibilidad, magnetismo y prioridad para registrar sus necesidades y deseos individuales, cuidar su nutrición y descanso.



Venus y Júpiter en tensión con Saturno en su signo les invita a madurar su forma de desenvolverse en sus relaciones más significativas, para ello será clave registrar qué les nutre y qué les drena energía, cuáles son los límites necesarios que deben dejar en claro para poder crecer en sus búsquedas en conjunto.