UTA confirmó un paro de colectivos por 48 horas para la semana que viene

Viernes, 16 de agosto de 2024



La medida se llevará adelante el jueves 22 y el viernes 23. Alcanza al servicio de corta y media distancia. También afectará al interprovincial



Un paro de colectivos por 48 horas fue anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para la semana que viene en Corrientes. La medida se aplicará el jueves 22 y el viernes 23 de agosto, luego de que fracasaran las negociaciones con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) para actualizar los salarios.



"La Fatap dice que no tiene recursos para hacer frente a nuestro reclamo. Por lo tanto, habrá paro el 22 y 23 en las localidades que no llegaron a un acuerdo y afectará a colectivos de corta y media distancia", dijo el secretario general de la UTA Corrientes, José Luis Sabao. Es decir que la línea Chaco-Corrientes también se verá afectada.



El sindicato de trabajadores del transporte automotor reclama la equiparación salarial de los choferes locales con lo que cobran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El pedido que realizan son 3 cuotas de $ 250.000 estipuladas para marzo, abril y mayo, más una diferencia salarial para junio de $ 1.000.000 y $ 1.060.000 para julio, más un pago no remunerativo en agosto de $ 100.000 a cuenta de paritarias. Hoy, los choferes perciben $ 737.000 de básico.



Esta situación se replica en otras provincias donde tampoco se logra un acuerdo. De todos modos, "a efectos de monitorear el estado de situación y proseguir con las tratativas", las autoridades designaron una nueva fecha de audiencia presencial para el miércoles 21 de agosto.



Debido a la quita de subsidios, según la parte empresaria "la Fatap no se encuentra en este momento en posibilidad de avanzar en propuestas y/o acuerdos que obliguen a sus afiliadas con un mínimo de sustentabilidad que garantice el cumplimiento de lo que se pacte".



Los empresarios manifiestan apenas poder sostener el servicio y no poder hacer frente a aumentos en los sueldos, producto de la quita de subsidios del Gobierno nacional para el sector. "Las empresas no pueden sostener el sistema en general y mucho menos los salarios", dijo días atrás el secretario de la Fatap, Gustavo Larrea, y agregó que "la gente podrá afrontar el costo de un nuevo aumento del pasaje" para financiar lo que reclaman los choferes.



En el marco del mismo reclamo, ayer se realizaron asambleas durante dos horas por la mañana y por la tarde. Así, en la jornada por 4 horas no hubo servicio de transporte debido a que, durante ese tiempo, se abordaron "las acciones y medidas gremiales a tomar para garantizar los derechos de los trabajadores en caso de no alcanzarse un acuerdo salarial".



Crisis

Según declaraciones de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), la situación económica del sector es crítica debido a la combinación de "tarifas inadecuadas, subsidios insuficientes y el creciente costo operativo".



A estos factores se le suma la eliminación de los subsidios nacionales al transporte en el interior, lo que agrava aún más la crisis. "La paralización de los servicios no hará más que profundizar la crisis del sector y de las empresas, lo que podría ocasionar el cese definitivo de las actividades de muchas de ellas", advirtieron desde la Fatap y exigen la intervención urgente de las autoridades nacionales para evitar un colapso del sistema de transporte en el interior.



Por su parte, desde la UTA nacional señalaron que, aunque se logró un acuerdo salarial en varias jurisdicciones, en algunas provincias y municipios aún no se alcanzó un consenso, lo que motivó la convocatoria al paro.



"No admitiremos maniobras que pretendan corregir el desfasaje económico a través de la pérdida de salarios o derechos de los trabajadores", afirmó Roberto Fernández, secretario general de la UTA, subrayando la necesidad de que las Provincias y Municipios asuman su responsabilidad en la financiación del transporte público.