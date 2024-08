CORRIENTES CAPITAL

Boca Juniors le ganó 1-0 a Cruzeiro por la ida de los octavos de final

Viernes, 16 de agosto de 2024

El equipo de Diego Martínez se impuso en La Bombonera y definirá el pase a los cuartos de final la próxima semana en Brasil

49′ST: ¡FINAL DEL PARTIDO!



Boca Juniors mejoró en el segundo tiempo y se quedó con un triunfo merecido ante Cruzeiro por 1 a 0. El gol lo marcó Edinson Cavani, tras una excelente definición y gran asistencia de Kevin Zenón. Agustín Martegani ingresó en el complemento y le cambió la cara al equipo de Diego Martínez, que dio un gran paso en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La revancha será en siete días, en Belo Horizonte.



47′ST: Último cambio en Boca Juniors



Ingresa Milton Giménez en lugar de Edinson Cavani



23:21 hs

AYER

45′ST: Se juegan cuatro minutos más



23:21 hs

AYER

42′ST: Cambio en Boca Juniors



Ingresa Chanquito Zeballos en reemplazo de Miguel Merentiel.



23:11 hs

AYER

36′ST: Kaio Jorge y Lautaro Díaz tuvieron el gol en sus pies



Chiquito Romero respondió en ambas acciones que pudieron significar el empate del Cruzeiro.



23:08 hs

AYER

30′ST: Cambio en Boca Juniors



Ingresa Tomás Belmonte en lugar de Pol Fernández.



23:06 hs

AYER

29′ST: El palo le negó el segundo gol a Cavani



Una jugada magistral del uruguayo terminó con un remate al poste, en el rebote Kevin Zenón tuvo el tanto, pero Cássio respondió de gran manera.







19′ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!



Tras una gran asistencia de Kevin Zenón, Edinson Cavani definió de manera perfecta ante la salida de Cássio.



15′ST: Boca domina pero le falta la puntada final



Por izquierda o por derecha, con la subida de los laterales y con los internos, el Xeneize ya merece el primero.



22:41 hs

AYER

4′ST: Centro preciso de Martegani



Por muy poquito no conectó en el fondo Cavani. Boca mejoró con el ingreso del ex San Lorenzo de Almagro y salió más decidido al complemento.



22:38 hs

AYER

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!



22:37 hs

AYER

Ingresó Agustín Martegani en reemplazo de Jabes Saralegui.



22:21 hs

AYER

Camino a los vestuarios, el árbitro amonestó al entrenador de Boca Juniors Diego Martínez por protestar.



22:19 hs

AYER

48′PT: ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!



22:16 hs

AYER

43′PT: Gran jugada colectiva de Boca



El Xeneize trianguló con Zenón, Medina y Merentiel, que dentro del área buscó a Jabes Saralegui. De milagro no convirtió el juvenil de Boca, ya que justo alcanzaron a rechazar.



40′PT: Amonestado Lucas Romero



El argentino recibió la tarjeta amarilla tras un durísimo planchazo sobre Kevin Zenón.



29′PT: Cavani probó de tiro libre



El uruguayo remató en la puerta del área, pero la pelota rebotó en la barrera. Boca dejó pasar una buena oportunidad.



21:52 hs

AYER

20′PT: Trifulca entre ambos planteles y dos amonestados



Pol Fernández le tocó la cara a Matheus Pereira, quien cayó reclamando por una agresión que no existió. El árbitro amonestó a los dos.



7′PT: Ahora fue el turno de Cavani



Edinson remató a colocar desde el vértice del área grande y tras un pique traicionero, Cássio despejó hacia un costado.



21:36 hs

AYER

5′PT: Merentiel buscó de cabeza, respondió Cássio



Tras un centro de Luis Advíncula, el delantero uruguayo buscó peinarla, pero atento estuvo el arquero brasileño para rechazar con los puños.



21:33 hs

AYER

¡COMENZÓ EL PARTIDO!



21:22 hs

AYER

En una Bombonera exultante, Boca Juniors y Cruzeiro ya están en el campo de juego



Se juega el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.



20:14 hs

AYER

Cruzeiro también está confirmado



El entrenador Seabra definió a los once que jugarán en La Bombonera: Cassio; William, Zé Ivaldo, Joao Marcelo, Marlon; Walace, Lucas Romero, Barreal, Matheus Pereira; Arthur Gomes y Lautaro Díaz.



19:50 hs

AYER

Marcos Rojo va al banco



Diego Martínez definió que la dupla central de defensores esté conformada con Cristian Lema y Gary Medel. Será la 14° zaga distinta en 37 partidos del ciclo. Así formará Boca ante Cruzeiro. Con Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Gary Medel, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Pol Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.



19:38 hs

AYER

Boca abandonó el hotel de concentración y ya partió rumbo a La Bombonera



18:10 hs

AYER

El camino de Boca Juniors en la Copa Sudamericana:



Los dirigidos por Diego Martínez finalizaron segundos en el Grupo D detrás de Fortaleza de Brasil y lograron el pase a los octavos de final tras eliminar a Independiente del Valle en los Playoffs.