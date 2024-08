Poccard: "La visión política de Piragini Niveiro fue romper el aislamiento provincial"

En la mañana de este miércoles se conmemoró el 60° Aniversario del fallecimiento del Dr. Fernando Piragini Niveiro en la plazoleta homónima ubicada en Av. Poncho Verde y Paraguay, y fue presidido por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard.



"Fernando Piragini Niveiro sirvió a la Nación y a su provincia con pasión patriótica y grandeza de alma", definió el Vicegobernador en sus primeras palabras de recordación. "Como decía el doctor Machado que el día anterior el ex presidente Arturo Frondizi había sido víctima de un atentado en el local de la federación de sociedades gallegas de la ciudad de Buenos Aires mientras llevaba a cabo una cena. Personas armadas ingresaron al lugar produjeron disparos provocando heridas a varios asistentes y haciendo estallar explosivos. En la mañana siguiente en la sesión de la cámara de diputados de la nación el doctor Piragini Niveiro argumentaba el correspondiente pedido de informes cuando muere sobre la banca generando estupor en todos los presentes. Terminaba así sus días en pleno ejercicio de sus funciones legislativas", sostuvo.



"La impronta del gobierno de Piragini giraba en torno a la idea del desarrollo. Ideario pero también acciones que conjugaron en una personalidad importante para aquellos años donde el mundo y la Argentina tenían puesta la mirada en el futuro que se abría a sus ojos como un sueño y a la vez como una posibilidad real", remarcó Braillard Poccard a la vez que indicó "elegido por el pueblo en 1958 como gobernador de Corrientes a los 44 años llevó adelante con ahínco y determinación lo que prometió en campaña. Muchos kilómetros de infraestructura vial y eléctrica en todo el territorio. La creación del fondo de electrificación rural que permitió la construcción de más de 300 kilómetros de líneas de alta tensión para suministrar energía desde la ciudad de Corrientes a varias localidades del interior".



"Además creó la Inspección General de Enseñanza secundaria, la Escuela de Odontología y provincializó la Escuela de Enfermería y Obstetricia que con el tiempo serían absorbidas por la Universidad Nacional del Nordeste. Su visión política lo llevó a trabajar para romper el aislamiento provincial que durante mucho tiempo fue un factor que inhibió el desarrollo local", reflexionó .



Por otra parte, Braillard Poccard destacó como hecho importante que durante su mandato "se suscribió el convenio con el entonces gobernador de Chaco Anselmo Duca para la construcción del puente Corriente- Chaco. Corrientes necesitaba mejorar sus comunicaciones con las demás provincias y también con Buenos Aires para alcanzar el objetivo superior de lograr altos niveles de desarrollo no sólo material sino también espiritual, no sólo económico sino también cultural".



"Piragini vio más lejos que muchos de sus contemporáneos. Imaginó una provincia interconectada, dinámica que potencie sus afanes en búsqueda de un futuro mejor para todos. Una provincia que pudiese desarrollar los valores latentes que poseía, que pudiera dialogar con el mundo mostrando que aún estando de lado iluminaba lo que permanecía en las sombras".



Continuó su discurso remarcando el trabajo de un gobernador que "tenía sueños al igual que el de muchas personalidades públicas de Corrientes y anidaba el deseo de recuperar para esta, para nuestra querida provincia, el protagonismo que el tiempo de su nacimiento institucional tuvo en el contexto nacional".



"Corrientes inició un camino de acciones concretas y en este sentido agrego también y muy importante la inauguración del aeropuerto de Cambá Punta que después fue con toda justicia bautizado con su nombre. Inició las gestiones con vista a la construcción del puente Santo Tomé -Sao Borja'.



"Esta mirada estratégica es la que tantos años después valoramos en Piragini. Esto es lo que actualiza su legado presente no solamente como un recuerdo sino como una inspiración. El ideario tuvo su fundamento en una profunda mejora de las estructuras tradicionales de producción con la incorporación de mejor educación y uso de tecnologías por lo que Frondizi denominaba la civilización de la técnica como una de las grandes aventuras humanas".



Para cerrar , el Vicegobernador sostuvo "no puedo omitir en este día guiado por el afecto al igual que todos los presentes el recordar a la querida Ñata, esposa, compañera y respaldo del doctor Fernando Piragini Niveiro y de sus hijas. Una activa protagonista de nuestra sociedad durante mucho tiempo, ejemplo de solidaridad y de servicio al prójimo. Finalmente y como lo señala correctamente Álvaro Monzón Winger, esta buena persona que hoy homenajeamos aquí desde esta tribuna nos enseña con su ejemplo a ser un poco mejores. El hombre puede quedar atrapado en un tiempo pasado o demorarse solo en la actualidad del presente pero los hombres de la talla de Piragini influyen".



Presencias



Participaron del acto el viceintendente Emilio Lanari, la ministra de educación Práxedes López, el ministro de salud Dr. Cardozo, el fiscal de Estado Horacio Ortega, la diputada Albana Rotela, el diputado José Romero Feris, el intendente de Empedrado José Cheme, el presidente Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Corrientes dr. Luis González, el ex gobernador Ricardo Leconte, el presidente del Colegio de Abogados Pedro José Cotelo. Escuelas Normal de Empedrado Dr. Fernando Piragini Niveiro, Escuela N° 43 Gervasio Gómez, Escuelas de la ciudad capital Fernando Piragine Niveiro, Comisión de Homenaje presidida por el dr Yamil Machado, funcionarios, María Fernanda Piragine Niveiro, hija del ex gobernador y familiares.