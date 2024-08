Valdés acompañó a la comunidad de Ituzaingó en la apertura de iluminación LED e infraestructura vial

Lunes, 12 de agosto de 2024

El gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, participó este domingo de la inauguración de ripio, iluminación y cordón cuneta, en los barrios Granaderos, Islas Malvinas, San Cayetano, Cazadores Correntinos e Iberá, de la ciudad de Ituzaingó.



Cerca de 70 cuadras fueron intervenidas para mejorar la transitabilidad y calidad de vida de los vecinos. En primer lugar, el Mandatario correntino llegó hasta la intersección de las calles Roca y Pago Largo de la localidad, donde habilitó junto al intendente anfitrión, Juan Pablo Valdés, la iluminación, cordón cuneta y ripio de los barrios Granaderos e Islas Malvinas. Luego, de la misma manera hizo lo propio en el barrio San Cayetano, cortando la cinta en la esquina de las calles Entre Ríos y Rivadavia; desde ahí, la Comitiva se trasladó hasta San Luis y Pellegrini, para inaugurar dichas obras en el barrio Cazadores Correntinos; y así terminar en la intersección de Lavalle y Chubut, donde tuvo lugar el último acto para habilitar los mismos trabajos para el barrio Iberá.



En ese marco, el gobernador Valdés expresó que “es un gusto estar, no solamente en Ituzaingó, sino acá en el barrio 180, porque todos sabemos que es un símbolo para Ituzaingó”. Remarcó que “los que leemos sobre lo que pasó y ocurrió históricamente aquí, sabemos que es una zona fundamental para nosotros, ya que es ver como venimos avanzando con el ritmo de obra”.



Recordó que “me comprometí en un tiempo y no me olvido, es que antes de dejar la gestión íbamos a tener a la 180 asfaltada, y lo vamos a cumplir porque es algo que la provincia de Corrientes y la República Argentina le debe a esta gente, que tuvo que dejar su casa sobre la barranca del rio Paraná, donde hoy está la villa permanente, donde hoy está emplazado todo lo que es Yacyretá”.



El Gobernador informó también que esta obra tiene una inversión de 80 millones de pesos de la Provincia, aunque además “es parcialmente cierto, porque la letra chica dice que va con regalías de Yacyretá, o sea que en definitiva terminan siendo recursos de los ituzaingueños que se traducen en una obra pública, que no queremos que vaya a rentas generales, sino justamente a obra pública”. Destacó que “esto es realmente significativo, porque hoy me estaba tratando de acordar hace cuánto se inauguró la primera turbina y fueron hace más de 25 y 30 años, y nunca pudimos concretar lo que era ese sueño de tanta gente que vino a Ituzaingó, donde íbamos a tener una gran ciudad por lo que eran las regalías de Yacyretá”.



“Cuando uno mira estos trabajos, seguro dice: bueno esto es un cordón cuneta y una iluminación, en definitiva, es un ripio, pero terminan dándole forma a una ciudad, y en realidad el valor que tiene es alto, lo que cuesta cada una de las calles”, comentó. Es así que Valdés reconoció y valoró que la Municipalidad “se haya comprado su propia planta para producir cemento, ya que eso implica tener otro ritmo”.



Instó a que “es importante seguir trabajando de esta manera mancomunadamente, porque la gente quiere ver el progreso del pueblo, por eso nos vota. Y nosotros debemos acompañar con un trabajo permanente para poder hacer obra pública y ustedes administrando bien su ciudad, para que alcancen los recursos que muchas veces en estos tiempos, en estos contextos de crisis, es donde se ve si uno administra bien”, concluyó.



“Tratamos de devolverle la confianza con trabajo”



Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, agradeció directamente a Valdés, porque “usted confía en nosotros y nosotros tratamos de devolverle esa confianza con trabajo, haciendo obras con personal municipal, que en mucho tiempo no tenían la posibilidad de devolverle a su pueblo justamente con trabajo, porque quizás antes no se confiaba en ellos y hoy nosotros confíamos plenamente en el equipo municipal, en cada área”.



En el barrio Granaderos e Islas Malvinas, explicó que “estos casi 1500 metros de esta doble avenida, es una arteria fundamental y principal” y recordó, además, que, “cuando andábamos en campaña, en una casa cerca de acá, nos pedían que por favor haya luz, que se ilumine el barrio y hoy gracias a Dios, podemos decirle que después de casi 3 años de gestión y en trabajo conjunto con el Gobierno provincial, hoy podemos iluminar y contar con ripio por parte del Municipio”.



Respecto al barrio Iberá, el Jefe comunal aseguró que “es en el que más intervenimos en lo que va del año, aunque aún nos faltan para concretar 5 cuadras que la vamos a estar haciendo, ya que hay problema de desnivel que lo debemos completar”. Contó que en el punto donde tuvo lugar el acto “nos habíamos inundado en un momento, pero ahora vinimos a traer una solución definitiva, con el esfuerzo municipal de todos los trabajadores, con las cuadrillas de los diferentes sectores y con la inversión de recursos propios de 164 millones de pesos, para intervenir en 24 cuadras y hacer el alumbrado público”.



Señaló que por otro lado se viene trabajando junto al Gobierno provincial y al Ministerio de Desarrollo Social, “en dos grandes obras importantes para este barrio, que son un CDI (Centro de Desarrollo Infantil) y un Centro de Ayuda al Discapacitado”.