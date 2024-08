"El aumento al básico da calidad al salario de la gente"

Jueves, 8 de agosto de 2024

Hugo Calvano, secretario de Gobierno Municipal, se refirió al aumento salarial del 25 por ciento para empleados, el cual impactará directamente en el básico.

Calvano destacó que a mitad de año siempre se hace una revisión, a partir de las demandas constantes y la inflación que hace necesaria la actualización. Afirmó que noviembre volverán a reunirse con los sectores para redefinir futuras subas. Asimismo, en agosto también se aplicarán aumentos en las asignaciones familiares y acordaron la continuidad de los pases a planta.



Asimismo, sobre el impacto al básico, el funcionario destacó: “El básico, con el paso de los años, permite la jubilación en mejores condiciones y los pluses son complemento directo al bolsillo. El básico es lo que les da calidad al salario de la gente y apostamos a recomponerlo siempre". En noviembre habrá otro aumento ya pautado a principios de 2024 que será del 25%.



Calvano sostuvo, además, que con este 15% que se cobrará en agosto, más 10% en septiembre, “todos los meses habrá aumentos”, antes de llegar a una nueva negociación en octubre – noviembre. “También trabajamos con el gremio antes, durante y después de las paritarias: en el medio vamos teniendo discusiones por sectores”, acotó.



Rescató además: “Reclamos tenemos, pero no hay conflictividad”, sobre la relación con el gremio de municipales. Además, refirió la existencia de una mesa de diálogo continua en la cual van discutiendo cuestiones puntuales.



También señaló que el beneficiario del programa Neike sigue siendo “el más vulnerable”. Al respecto señaló que buscan priorizando áreas operativas, pero que no hay un “panorama financiero como para incorporarlos a todos de un día para otro”. Contó, en este contexto, las distintas áreas donde estas personas fueron incorporadas a la plantilla municipal: “Ya no incorporamos más Neike”, dijo. Actualmente aún quedan 1.200 personas bajo este programa.



El funcionario municipal señaló que trabajan fuertemente en las cuestiones de bienestar animal y reconversión productiva. Invitan a quienes trabajen con “tracción a sangre” a que se acerquen a conversar sobre una solución a esta demanda: “No hay futuro ni para ellos, ni para nadie si seguimos así”, refirió.