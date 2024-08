Analizan un posible paro de colectivos este jueves

Miércoles, 7 de agosto de 2024

Así lo aseguró su secretario José Luis Sabao. Los trabajadores reclaman una actualización salarial.



José Luis Sabao, expresó: "todavía estamos hablando, se vienen realizando reclamos por paritarias, por mejoras en escala salarial, se realizaron varias reuniones, venimos mantenido la paciencia, pero dentro de poco se va a agotar el intento por encontrar una solución"; y mencionó: "sino hay una solución mañana se puede anunciar una medida, el sector empresario dice que no tiene para pagarnos lo que pedimos, pero consideramos que merecemos una mejora".



A su vez, el referente de UTA, manifestó: "es la cámara del interior del país, Fatap y los trabajadores, en algunas jurisdicciones ha llegado a un acuerdo, nosotros no hemos llegado a una solución"; y afirmó: "reclamamos una escala de un millón, hoy estamos muy por debajo de lo que corresponde, ya tenemos claro que no hay aporte de Nación, pero hay patas de la mesa que pueden buscarle solución, nosotros como sindicato siempre estamos abierto al diálogo, y el gobierno y municipio son responsables también".



Asimismo, si la medida incluye a colectivos de larga distancia, indicó: "larga distancia no, va a ser para corta y media distancia"; y sostuvo: "el tiempo y la modalidad de la medida de fuerza lo resuelve el gremio nacional, esperaremos hasta mañana".



Al mismo tiempo, Sabao, remarcó: "con el cambio de gobierno venimos siendo muy castigados los trabajadores del transporte, en Corrientes estamos con emergencia de transporte y preventivo de crisis".