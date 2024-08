Comenzó el pago del plus unificado para trabajadores estatales Miércoles, 7 de agosto de 2024 El pago del plus del mes de agosto para trabajadores de la Provincia de Corrientes comenzó a pagarse este miércoles 7 de agosto. El monto que se abona es de $55.000 por agente.

Con aumento, el Plus Unificado del mes de agosto para trabajadores provinciales activos y jubilados se paga por terminación de DNI:



• Miércoles 7: 0 y 1

• Jueves 8: 2 y 3

• Viernes 9: 4 y 5

• Lunes 12: 6 y 7*

• Martes 13: 8 y 9



* En cajeros, sábado 10.