Las Juntas Certificadoras de Discapacidad pasaron a la modalidad de CUD Digital Lunes, 5 de agosto de 2024 Si bien hay una actualización, no significa que el anterior certificado desaparece, sino que van a coexistir. Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Salud Pública se recorren escuelas, con lo que se busca colaborar a que tengan este beneficio.

El Ministerio de Salud Pública trabaja en la accesibilidad del Certificado Único de Discapacidad Digital (CUD). Para ello, desde la Dirección de Atención a la Discapacidad, están recorriendo escuelas públicas de educación común y especial de distintas localidades de la provincia. Al mismo tiempo, comentaron que desde este mes todas las Juntas Certificadoras de la provincia están trabajando con esta modalidad.



“El primero de agosto, así como lo habíamos anticipado junto al ministro Ricardo Cardozo, todas las Juntas Certificadoras de Discapacidad de la provincia pasan a la modalidad de CUD Digital (se deja de usar el papel moneda para la impresión). Esto implica un acompañamiento a todo lo que se viene realizando a nivel Nación y, Corrientes está adherida a todas las acciones que se llevan adelante para mejorar los beneficios de las personas con discapacidad”, dijo la directora de Atención a la Discapacidad, Mirta Mendoza.



Además de la Junta central que funciona en la ciudad de Corrientes, en calle 9 de julio 1041, hay otras en los hospitales de Mercedes, Goya, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Ituzaingó y Santo Tomé.



“El hecho de que entren en vigencia estos certificados digitales no quiere decir que hayan perdido validez los que estaban impresos en papel moneda. Los dos pueden coexistir. No es necesario que las personas se acerquen a cambiar. También mantienen el código de barra, es una numeración única e irrepetible. La diferencia es que ahora cuentan con un código QR”, explicó Mendoza.



La directora de Atención a la Discapacidad precisó cómo están articulando con las instituciones educativas, en el marco de la Estrategia "CUD ACCESIBLE" a través de la Junta Itinerante, elaborada para facilitar la obtención del Certificado y a los derechos que el mismo conlleva. Actualmente se encuentran articulando con escuelas de capital e interior y así logran que cientos de niños accedan al CUD.



“Damos continuidad a la estrategia de CUD accesible en instituciones educativas, el 1 de agosto hemos concurrido a la Escuela Especial N°26 “Petrona Elida Ignatoff” de capital. Previo un trabajo articulado con la directora y con su equipo. Allí, hay 40 niños que necesitan contar por primera vez con el CUD o actualizar su certificado. Tendrá como resultado, después de todos los abordajes del Gabinete PSI (integrado por profesionales Psiquiatra, Psicopedagoga y Psicóloga) la presencia de la Junta Evaluadora a fin de poder evaluar y emitir certificados en la institución”, comentó Mendoza.



A la vez, agregó que “el objetivo primordial de esta estrategia, diseñada junto al Ministro Cardozo, es poder realizarlo dentro del ámbito escolar donde los niños se sienten cómodos y no le restamos tiempo ya que después se reintegran a sus actividades normales. También tiene beneficios económicos ya que se busca evitar que los papás tengan que cubrir los gastos que a veces origina contar con determinados informes”.



Anticipó que seguirán articulando con escuelas del interior según cronograma previsto.