Valdés: "Agarramos el guante y nos hacemos cargo de la obra nacional"

Viernes, 2 de agosto de 2024

Así lo manifestó el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés en la reunión junto a todos los intendentes de la provincia. “Hemos decidido agarrar el guante y hacernos cargo de la obra pública nacional porque tenemos la solvencia económica y respaldo"



Esta mañana, en el Centro de Convenciones, el gobernador habló delante de los 39 Intendentes presentes y los distintos funcionarios de la provincia. Esto, antes de llevar a cabo la firma de convenio.



El gobernador de la provincia de Corrientes dijo que, "Dijimos hace mucho tiempo que no íbamos a parar la obra pública. Nosotros no solo tenemos equilibro fiscal, sino que también tenemos superávit fiscal. Somos una provincia que está totalmente desendeudada".





En su discurso ratificó que la provincia cuenta con superávit fiscal y no tiene deudas. “Tenemos equilibrio y superávit fiscal, tenemos una provincia de corrientes absolutamente desendeuda”.





"La provincia no necesita tomar deudas porque Corrientes no tiene deudas", dijo Valdés. "Cuando nos han propuesto desde el gobierno nacional hemos decidido agarrar el guante y hacernos cargo de la obra pública nacional", estableció.



El gobernador se refirió a la Ruta 126 de la localidad de Sauce: "Es una ruta que le debíamos a los Sauceños y vamos a cumplir con la reactivación de la misma. Pero no solo se va a terminar ahí, sino que vamos a tratar de unir, también, Sauce y Esquina".