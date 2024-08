"Seguimos evaluando y no descartamos más cambios" en la Policía de Corrientes Viernes, 2 de agosto de 2024 "Avanzamos con muchos cambios: Jefatura, Subjefatura, Unidades Regionales, también varias jefaturas departamentales. Seguimos evaluando y no descartamos más cambios", dijo el Ministro de Seguridad de la Provincia, Alfredo Vallejos. El ministro de Seguridad de la provincia, manifestó: "tuvimos una reunión con el gobernador y la Cúpula de la Policía, para hablar de cuestiones que hay que ajustar, fue importante y para aclarar cuestiones del trabajo para adelante".



Sobre el nuevo plan de seguridad, Alfredo Vallejos, mencionó: "es un tema que es de análisis permanente, posibilidad de ampliar para incluir temas que no están incluidos hoy".



Asimismo, si habrá más cambios en la Policía, el funcionario provincial, dijo: "avanzamos con muchos cambios, en Comisarias, Cúpula de la Policía, Unidades Regionales, seguramente pueden haber más cambios".