Avanza la obra de "La Unidad" la ex carcel de Corrientes Viernes, 2 de agosto de 2024 El gobernador Gustavo Valdés recorrió este miércoles las obras de La Unidad en lo que fue la cárcel de la ciudad de Corrientes, destacando que allí se recuperan 18 mil metros cuadrados para “poner a la ciudad y a la provincia entre las más avanzadas"

En la ocasión, el Mandatario observó los diversos progresos de las tareas edilicias que allí se ejecutan con el fin de converger historia, cultura, gastronomía, comercio, ciencia e innovación en un moderno complejo que apunta al desarrollo y futuro, transformando un “espacio cerrado y oscuro” a otro “abierto y transparente”.



“Estamos recuperando 18 mil metros cuadrados de lo que era la antigua Unidad Penal Nº1 y la convertimos en La Unidad, un lugar de encuentro entre los correntinos”, afirmó Valdés tras culminar la recorrida junto al ministro Secretario General, Carlos Vignolo y el decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Gabriel Romero, entre otros funcionarios. De ese modo, observaron y escucharon las explicaciones de los distintos responsables técnicos de esta obra de gran magnitud frente a la explanada del Puente Interprovincial Manuel General Belgrano.



“Pudimos visitar lo avanzado que ya está: la zona gastronómica, que es el frente; el Centro Tecnológico; y el sector comercial. Será un lugar muy emblemático de todos los correntinos que va cambiar a la ciudad de Corrientes, es gran una obra que está avanzando muy bien y así seguimos construyendo futuro para todos los correntinos”, sostuvo el Gobernador.



Y reseñó que “antes, con mucho esfuerzo, tuvimos que construir la cárcel nueva en San Cayetano para poder refuncionalizar este nuevo espacio, así es que la nueva Unidad Penal Nº 1 es ahora un establecimiento de máxima seguridad con toda la infraestructura necesaria para la reinserción social de los detenidos, pero también pudimos aprovechar este espacio para la utilización de todos los correntinos poniendo a la ciudad y a la provincia entre las más avanzadas de toda la región.”



Consideró que “esto permite que Corrientes sea la gran sede del Norte, que muchos turistas puedan venir a una zona donde también se está desarrollando nueva infraestructura hotelera como en la Costanera Sur, y conjugado con los Esteros del Iberá y el río Paraná como grandes atractivos turísticos, nos va a dar mucha potencialidad para el desarrollo socioeconómico de toda la población. Eso nos pone muy contentos, porque el comercio y los servicios tendrán más demanda, sumado a la gran apuesta del Centro Tecnológico, donde toda la industria del software tendrá un lugar para desenvolverse y de este modo también generar más empleos de calidad”.



Por su parte, el arquitecto Gabriel Romero, quien asesoró el proyecto en lo que respecta a la conservación del patrimonio cultural, señaló, durante esta recorrida junto a Valdés, que “esta es sin dudas una de las obras más grandes que se están desarrollando en el Norte argentino y tiene que ver con esta posibilidad de articular una obra patrimonial con obra contemporánea. En este sentido, resaltó la importancia del edificio histórico por tratarse de “una gran obra de un arquitecto como lo fue Juan Coll”, siendo de finales del siglo XIX, la cual “marca de alguna manera el paisaje urbano de la ciudad”. Vale recordar que el arquitecto Coll fue el autor de la Casa de Gobierno de Corrientes, entre otros edificios destacados.



“La intervención en este edificio de la ex Cárcel tiene que ver con el compromiso patrimonial del Gobierno provincial a la hora de abordar la obra. La parte patrimonial tiene, básicamente, dos grandes conjuntos, por un lado, lo que se despliega sobre la avenida 3 de Abril (fachada) y el panóptico central en el que se van a combinar un museo vinculado a la cárcel con un centro de interpretación que presentará diversos atractivos vinculados lo que fue la cárcel como así también la historia y la ciencia de la provincia de Corrientes”, explicó Romero.



Indicó que “para ello aquí hubo un equipo trabajando sobre cuestiones históricas, arqueológicas y documentales, ya que hay un conjunto de fotografías históricas que nos permitieron recrear cómo fue el edificio y a partir de allí se hizo un trabajo inicial de preservar algunos aspectos en la estructura y cubierta. Entonces a eso le empezamos a incorporar lo atinente al confort arquitectónico de los tiempos actuales”.



En este sentido, el ex presidente del Instituto de Cultura de Corrientes y recientemente electo decano de la Facultad de Artes de la UNNE, sostuvo que “el desafío fue combinar lo histórico con lo nuevo y ahora ya estamos en una etapa final: ya se recuperaron las cubiertas, los solados, los muros, el edificio está estable y funcionando desde el punto de vista arquitectónico. A partir de allí se está trabajando en los diferentes espacios que luego será el Paseo Gastronómico (sobre avenida 3 de Abril) , por un lado, y por otro, el Museo y Centro de Interpretación (en la zona central del predio)”.



Tras la observación, Romero estimó que en estos sectores, las obras alcanzan ya alrededor del 50 por ciento de los trabajos contemplados en el proyecto, como así también en lo que será el Paseo de Compras, donde se completó la construcción de las estructuras, mientras que en el Centro Tecnológico, las tareas están en su etapa inicial, trabajando sobre las bases y áreas subterráneas.



Finalmente sostuvo que con esta obra de gran envergadura “pasamos de un conjunto cerrado y oscuro a un espacio abierto y transparente que se recupera para la ciudad, incorporando aspectos del entorno inmediato y por su ubicación será una importante bienvenida para quienes lleguen desde el Puente General Belgrano”.