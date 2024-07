30 de Julio Día Mundial contra la Trata de Personas

Martes, 30 de julio de 2024

El tráfico de personas es un delito que, como todos los delitos, reporta ganancias millonarias. Es el segundo negocio clandestino más redituable del planeta, detrás del narcotráfico y delante del tráfico de armas.

Con el motivo de visibilizar la problemática, generar conciencia y proteger el derechos de las víctimas, en 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 30 de julio se conmemore el Día Mundial contra la Trata de Personas. Ese delito constituye una forma moderna de esclavitud que niega a las personas su dignidad y sus derechos básicos. Es un acto criminal que no conoce fronteras y que afecta a personas de todas las edades y de todas las regiones del mundo.



Las redes de delincuencia organizada consideran a las víctimas de este delito una mercancía que les reporta beneficios económicos y que debe ser explotada y vendida. La trata de personas les supone muchas ganancias, y someten a sus víctimas a maltratos mentales y físicos. La trata puede adoptar muchas formas, pero la característica común a todas ellas es el aprovechamiento de vulnerabilidades. Entre dichas formas se encuentra la explotación laboral en áreas como la construcción, la pesca y la agricultura; la realización forzada de actividades ilícitas; la explotación sexual, y la extracción de órganos.



“Los niños y niñas son objeto de diversas modalidades de trata, como el trabajo forzoso, la delincuencia, la mendicidad, la adopción ilegal, los abusos sexuales y la explotación sexual. Las razones por los menores son el blanco de la trata son numerosas. Entre las más comunes se encuentran la pobreza, el insuficiente apoyo a los menores no acompañados ante el aumento de los flujos migratorios y de refugiados, los conflictos armados, las familias desestructuradas y la falta de cuidados parentales”, señala la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga (UNDOC).



Ese sector de la población mundial está más expuesta a la influencia de las redes sociales que se han convertido en aliadas para que los criminales capten y exploten a víctimas de trata, según alertaron la ONU y la Cruz Roja.



En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el Día Mundial contra la Trata de Personas como un mecanismo de generación de conciencia sobre la situación de las víctimas de esta problemática y la necesidad de fortalecer los compromisos de acción de la sociedad en su conjunto.



La trata de personas es un fenómeno presente a nivel mundial. En su Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2022 1, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) reconoce que, luego de la pandemia, se produjo una disminución de la cantidad de situaciones; sin embargo, esto no significa un descenso en la prevalencia del problema, sino una modificación en sus formas de expresión (producida ahora en circuitos más privados u online) y las capacidades de detección y respuesta del sistema de protección.



De acuerdo a datos ofrecidos en el referido Informe, del total de víctimas de trata a nivel mundial, un tercio son niñas, niños y adolescentes, y la modalidad más frecuente es la de explotación sexual. A su vez, se reconoce que niñas, niños y adolescentes sufren mayores situaciones de violencia por parte de los tratantes, duplicando los valores de víctimas adultas (UNDOC, 2022).