Boca no pudo con Instituto y se llevó un pálido empate Lunes, 29 de julio de 2024 El equipo de Diego Martínez igualó sin goles ante La Gloria. La repartición ¡Comenzó el partido! El encuentro comenzó con una clara presión de Boca sobre Instituto. La primera silbatina se la llevó Lautaro Blanco. El capitán de La Gloria, Fernando Alarcón, llegó a los 100 partidos con la camiseta de Instituto.



Minuto 10: se especula más de lo que se juega



Los equipos se miden con cautela y no generan ocasiones de peligro. En Alta Córdoba se vive un duelo de ajedrez.



Minuto 16: primera polémica



Lautaro Blanco le pegó una dura patada a Jonás Acevedo luego de que el árbitro sancionara la infracción a favor de Instituto. Todos los jugadores locales reclamaron la expulsión, pero Hernán Mastrángelo decidió sólo amonestar al defensor de Boca.



Minuto 24: milagro en el área de Boca



Un desborde de Acevedo encontró a Santiago Rodríguez, quien resolvió con un remate rasante. La pelota pegó contra Ignacio Russo y por fortuna para el Xeneize, La Gloria no celebró el primero.



Minuto 35: Sergio Romero salva a Boca



Un gran centro de Gastón Lodico encontró la cabeza de Fernando Alarcón, quien le ganó el duelo a Marcos Rojo y buscó el ángulo del Xeneize. Sólo por la notable respuesta del ex arquero de Racing, Instituto no abrió el marcador.



Minuto 42: Blanco amenaza a Roffo



El lateral de Boca capturó un rebote a la salida de un tiro de esquina y le dio con los cordones. El violento remate se fue desviado.



¡Se reanuda el espectáculo!



Los 22 protagonistas ya están en el Monumental Presidente Perón. Diego Martínez envió a la cancha a Jabes Saralegui en lugar de Julián Ceballos. Diego Dabove, en tanto, presentó a los mismos once que finalizaron la etapa inicial.



Minuto 8: Cavani cae en el área



Edi tenía para definir, pero no hizo pie y desperdició una clara chance para abrir el marcador. La bronca del uruguayo se reflejó después de los insultos que improvisó para descargarse.



Minuto 14: La rosca de Acevedo no alcanzó



En un contragolpe perfecto, Damián Puebla abasteció a una de las figuras de la noche, quien con la cara interna de su zurda buscó el palo más lejano de Romero. Chiquito miró con atención cómo la pelota se iba a centímetros del poste.



Minuto 22: Romero responde con soberbia



Chiquito evita el gol de Instituto con una maniobra cargada de seguridad. La habilitación de Nicolás Dubersarsky dejó mano a mano a Braian Cuello, pero el reemplazante de Puebla resolvió con alguna incomodidad.



Minuto 27: Fernando Alarcón paralizó los corazones cordobeses



El defensor central estuvo cerca de protagonizar un blooper. De milagro no fue un gol en contra. El desborde de Exequiel Zeballos fue clave en la acción que generó suspenso en el área local.



Minuto 38: Instituto está más cerca del primero



Boca sufre la vía aérea de La Gloria. Los de Diego Martínez resisten y no logran lastimar de contra.



Minuto 45: se juegan 3 más.



En un choque con poco vértigo y más insinuaciones que ocasiones de peligro, Mastrángelo decidió adicionar tres minutos más. En el final, Boca se salvó por un offside de Gregorio Rodríguez. La posición adelantada invalidó el gol de Instituto.



¡Final del partido!



Boca se llevó un pálido empate de Córdoba. Instituto fue levemente mejor y no se quedó con el triunfo por la notable producción de Sergio Romero. La repartición de puntos no conformó a ninguno. El Xeneize volverá a jugar el próximo miércoles, el compromiso postergado con Banfield. La Gloria quedó en la cuarta posición de la Liga Profesional, a cuatro unidades de Huracán, único líder del certamen.