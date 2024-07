Otro partido de la Sub 20 con escándalo en discutido penal Viernes, 26 de julio de 2024 El equipo de Placente igualó 1-1 con Mauritania en tiempo de descuento, luego de una sanción muy reclamada por los africanos. Apenas un día después del escandaloso final que tuvo el estreno del seleccionado argentino en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos París 2024, otro equipo nacional se vio involucrado en un duelo con polémica. En este caso, la Argentina Sub 20, que empató 1-1 sobre el final con Mauritania, en un encuentro jugado este jueves por certamen de L’Alcudia, en Valencia.



El nuevo incidente se produjo en el torneo internacional Cotif que se disputa cada temporada en España. La Argentina perdía por 1-0 contra Mauritania, cuando el árbitro cobró un penal muy discutido en el tercer minuto de descuento. Tras un ataque desde la derecha, Sosa intentó enviar un centro, pero chocó contra uno de los defensores africanos y el árbitro marcó penal, ante la sorpresa, primero, y la reacción destemplada luego del equipo de Mauritania.



Maher Carrizo anotó el 1-1 definitivo desde los once metros, pero mientras Argentina celebraba la igualdad, los jugadores africanos se fueron encima del árbitro, que debió salir del campo custodiado. La Guardia Civil tuvo que entrar el terreno de juego para defender al referí.



Más allá del resultado, no fue bueno el partido del Sub 20, que jugó todo el segundo tiempo con uno menos, después de que Juan Manuel Villalba fue expulsado a los 44 minutos. Mauritania abrió la cuenta a los 8 de la segunda parte a través de Bilal Maouloud. Sin embargo, dos minutos después, los africanos también se quedaron con diez por la tarjeta roja que vio Saidou Sy.



El equipo dirigido por Diego Placente no tuvo claridad, pero llegó a la igualdad en tiempo de descuento con el discutido penal que anotó Carrizo, una infracción que desató las quejas y reclamos de los mauritanos. De este modo, la selección Sub 20 se mantiene invicta y es líder con siete puntos (previamente les ganó por 1-0 a ADH Brasil y a Levante) en el Grupo B. Completará la primera fase y se jugará la clasificación a las semifinales este sábado, cuando se enfrente con Valencia, desde las 18 de nuestro país.